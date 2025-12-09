Церемонию посетили звезды украинского шоубиза, которые хорошо знали певца.

Во вторник, 9 декабря, в Украине прощаются с певцом, музыкантом и лидером группы ADAM Михаилом Клименко, которого на днях унесла тяжелая болезнь.

Церемония прощания прошла в Национальной филармонии Украины. Как пишет ТСН, ее посетили не только родные люди и поклонники певца, но и звезды, с которыми он работал или был знаком при жизни. В частности, пришли певцы Владимир Дантес, KOLA, Геля Зозуля, Roxolana, Дмитрий Монатик, Виталий Козловский, Влад Дарвин, Валерий Харчишин, реперка Алена Алена, музыкант "Океана Эльзы" Денис Дудко, ведущий Александр Педан и другие.

На прощальном мероприятии играли песни группы, а у входа разместили плакаты с цитатами из его известных песен. Вдова Михаила - Александра Норова - произнесла речь, в которой отметила, что прожила с певцом в неземной любви почти 18 лет:

"Мы всегда благодарили Бога друг за друга, любовь, которую он подарил. Я Мишу благодарю, он лучший в мире муж, отец, творческий человек. Спасибо за эти песни, которые останутся в сердце, мыслях. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в моем сердце. Я так молилась, кричала, но, видимо, у Бога свои планы на всех нас. Спасибо тебе, Мишель, такого больше никогда не будет, спасибо тебе за детей. Перед утром, когда Миша ушел, я вечером приехала после больницы... Я его там нацеловала, массажи делала, прижималась к нему так сильно... Думала, он сейчас, как в сказке, откроет глаза и на меня посмотрит. Но приехала домой и маленькая божья коровка летает возле меня. Я уже поняла, что это был Миша".

Маме певца стало плохо, в своей прощальной речи она рассказала, что ждала сына 10 лет и просто не могла "спустить его с рук".

"Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: "Мама, все хорошо" Он на меня говорил "мамця моя". Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо. Мы прожили 50 лет и папе будет 70 лет. Оказалось, что он готовил нам большой праздник хороший, но не получилось ... Саше, еще нашей одной дочери, будет очень трудно без Миши. Потому что это правда была неземная любовь. Я тебе, Саша, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына", - сказала женщина.

Церемония закончилась совместным пением известной песни группы, которая называется "Повільно". Служба в церкви и похороны запланированы в поселке Лубянка Киевской области.

Напомним, Михаил Клименко умер 7 декабря, после длительной борьбы с туберкулезным менингитом.

