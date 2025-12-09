Блогерша сняла на видео процесс уборки на кухне.

Известная украинская блогерша и ведущая Леся Никитюк пожаловалась своим подписчикам на проблемы с ремонтом в доме ее родителей.

38-летняя Леся сейчас гостит в родном Хмельницком, поэтому постоянно делится в своем Instagram-аккаунте короткими видео из родительского дома. На этот раз блогерша рассказала подписчикам о проблемной плитке на кухне, которая вывела ее из равновесия:

"Я вспоминаю, сколько я впихнула в этот ремонт в родительском доме... В шоке от производителей плитки. Так хочется материться, вы себе не представляете".

На ролике можно увидеть, что рабочая поверхность над индукционной плитой имеет значительные потертости, а мытье губкой их не устраняет или даже усиливает. Из-за этого мама женщины вынуждена закрывать эту часть во время приготовления пищи.

"С**ка эта ваша плитка, короче. Я не знаю, кто ее делает, но вам сейчас икнется", - возмутилась Никитюк.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк в июне 2025 года впервые стала мамой - телеведущая родила сына, которого назвали Оскаром. Отцом ребенка является ее возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Роды состоялись 15 июня, а впоследствии пара покрестила малыша в Михайловском Златоверхом монастыре. После рождения первенца Леся делится моментами материнства очень дозировано: не показывает лицо сына, но иногда рассказывает о своем быте, восстановлении после родов и первых тренировках.

