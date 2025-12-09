Сегодняшняя дата имеет немало интересных обычаев для женского пола.

9 декабря - значимая дата в православном календаре, поскольку связана с одной из самых известных библейских личностей. В мире сегодня проводится несколько социальных акций. Древний праздник сегодня в Украине посвящается всем женщинам, а некоторые его традиции дошли до наших дней.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на сегодняшнюю дату Международный день борьбы с коррупцией. Его цель - добиться лучшего раскрытия коррупционных дел во всех странах и сделать взятки неприемлемыми для общества.

Также 9 декабря проводится скорбное событие - Международный день памяти жертв геноцидов. Он учрежден с целью почтить миллионы невинных людей, убитых по расовым, религиозным, национальным или другим причинам.

Помимо этих двух мероприятий также проводятся такие всемирные праздники сегодня, как День рождественских открыток, День компьютерной мыши, День ламы, День музыки техно.

Какой сегодня праздник в Украине

9 декабря родились выдающиеся украинцы, которые вписали свое имя в мировую историю. Вы точно слышали имена некоторых сегодняшних именинников - писатель Борис Гринченко, общественный деятель Евгений Чикаленко, поэт и переводчик Борис Тен, православный патриарх Владимир, военнослужащий ВСУ Александр Федорченко и военнослужащая, основательница Женского ветеранского движения Андриана Сусак-Арехта.

Официально сегодня праздник в нашей стране отсутствует, хотя про эту дату есть немало давних примет.

Какой сегодня праздник церковный

Зачатие Анной Пресвятой Богородицы отмечают по новому стилю. Согласно Библии, праведная Анна забеременела только в пожилом возрасте. Перед этим ангел сообщил ей, что её дочь родит Спасителя всего человечества.

Напомним, что в 2023 году украинские православные отказались от староцерковного календаря. По нему в праздник 9 декабря чествовали святого Георгия Киевского и великомученика Георгия Победоносца.

Какой сегодня праздник в народе

Многие погодные приметы сегодняшней даты упоминают водоемы:

реки до сих пор не покрылись льдом - заморозки задержатся;

если в колодце шумит вода, зима будет морозной;

в спокойный день река бурлит - к сильной метели;

выпавший 9 декабря снег долго не растает.

Из-за того, какой сегодня церковный праздник, наши предки называли этот день женскими именинами. Праведная Анна считалась покровительницей всех женщин, поэтому ей молились о счастливом материнстве, крепком здоровье детей и супружеском согласии. Мужчины старались всячески угождать женам.

Сегодня есть необычный ритуал на женское счастье - нужно оплакать свои проблемы и позволить себе расслабиться. Такое действие, по народным верованиям, поможет прогнать тревоги.

Что нельзя делать сегодня

Хотя сегодняшний день во многом считается благоприятным для женского пола, некоторые запреты дня касаются женщин. Считается, что им не стоит убирать, работать в огороде и саду, поднимать тяжелые вещи. Также не рекомендуется брать в руки острые и горячие предметы, особенно беременным - роды усложнятся. И, конечно, в праздник сегодня продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясную и молочную пищу.

Вас также могут заинтересовать новости: