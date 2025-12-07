Рудницкая надеется, что певица действительно изменила свои взгляды.

Украинская певица, звезда "Территории А" Анжелика Рудницкая раскритиковала свою коллегу Олю Полякову, которая ранее выступала на территории России.

В интервью Oboz.ua она вспомнила, что во времена телепрограммы "Территория А" шанс показать себя получали множество украинских артистов, среди которых была и Полякова. Сейчас Рудницкой нечего сказать о ней, потому что она вообще не интересуется ее творчеством и жизнью:

"Тогда она была скромной девушкой, которая очень хотела петь. Это была другая Полякова. Сейчас я не могу комментировать ее деятельность, потому что она не появляется в моем информационном поле, и намеренно отслеживать нет желания. Это просто не мой формат музыки и не моя сфера интереса", - сказала певица.

В то же время Рудницкая негативно высказалась о желании Оли представить Украину на "Евровидении", из-за которого между ней и "Суспільним" возник конфликт. Напомним, правила национального отбора запрещают участие артистам, выступавшим в России после 2014 года:

"Опять все ей что-то должны. Извините, в то время, когда она в кокошнике прыгала перед россиянами, погиб на фронте мой дядя - ему было всего 46 лет (мужчина погиб в 2014 году под Луганском, спасая ценой своей жизни 11 побратимов из "Айдара"). Почему я должен это забыть? Почему должна делать вид, что этого не было?".

Размышляя о том, действительно ли Полякова изменилась, Рудницкая сказала, что хочет верить в способность людей осознавать важность страны и делать выводы, однако очень часто сталкивается с теми, кто использует Украину только для продвижения своих идей и бизнеса.

Напомним, ранее команда Поляковой написала Европейскому союзу радиовещания и телевидения с просьбой вмешаться в дело с запретом участия в Нацотборе на "Евровидение".

