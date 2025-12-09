Красивые тосты на день рождения являются неотъемлемой частью хорошего застолья. Это не только поздравление именинника, а еще и способ улучшить настроение гостям и сделать событие интересным. Мы собрали короткие и забавные тосты, которые надолго запомнятся родным и приятно удивят виновника торжества.
- Короткий тост на день рождения
- Красивый тост на день рождения
- Оригинальные тосты на день рождения оригинальные тосты на день рождения
- Смешной тост на день рождения
Короткий тост на день рождения
Поднимем бокалы за то, чтобы у нашего именинника было казацкое здоровье и море надежных друзей!
***
Не бывает много здоровья, денег и счастья, поэтому и тебе желаю всего побольше!
***
В свой тост на день рождения вкладываю всю свою любовь, поддержку в лучшие пожелания.
***
Желаю тебе овладеть формулой счастья: любовь плюс усердие, умноженные на веру близких!
***
С удовольствием выпью до дна за твое счастье, семейное согласие и крепкое здоровье.
Красивый тост на день рождения
Выпьем за то, чтобы новый год принес невероятный успех, незабываемые моменты и много поводов для радости. И пусть каждый прожитый день меняет твою жизнь к лучшему!
***
Сегодня все комплименты, пожелания и взгляды направлены только на тебя. Желаю и в дальнейшем купаться в лучах счастья, достигать невероятных вершин и ежедневно расти над собой!
***
Посвящаю этот тост на день рождения женщине, которая зажигает этот мир своей красотой, вдохновляет близких и поражает нас всех своими невероятными талантами!
***
Поднимем бокалы за то, чтобы каждый новый день был полон радости, заботы и жажды жизни. И чтобы через год мы собрались такой компанией, и каждый присутствующий стал вдвое счастливее!
Оригинальные тосты на день рождения
Пусть твоя жизнь будет как книга: с интересными персонажами, яркими приключениями и поучительным содержанием!
***
Поднимаю бокал за то, чтобы наш именинник увидел перекресток, где направо дорога к счастью, налево - к деньгам, а прямо - к любви. И чтобы все три пути ты прошел по кругу!
***
Говорят, что когда на небе падает звезда, то это предвещает счастье. Пусть вся жизнь наполняется звездопадами!
***
Нет более ценной валюты, чем время. Желаю тебе тратить его только на достойных людей, интересные события и приятные занятия!
***
В свой тост на день рождения подруге пожелаю тебе быть роскошным кораблем в море жизни. Пусть попутный ветер облегчает путь, а на воде не будет ни волн, ни шторма!
Смешной тост на день рождения
В твой праздник желаю, чтобы у тебя было денег как у шейха, счастья как в сказке, здоровья как у олимпийского чемпиона и любви как в турецком сериале!
***
Пусть в жизни будут только нули: ноль проблем, ноль болезней и ноль дней без улыбки!
***
Выпьем за именинника, который стал на год мудрее, но моложе, чем будет завтра.
***
Пусть удача не только постучится в твою дверь, но и зайдет в дом и поселится там навсегда!
***
Свой тост с днем рождения я посвящаю зеленым! Чтобы у тебя в кошельке было много зеленых и хрустящих купюр с нулями!
***
Сегодня наша именинница стала старше на год, но ни на миг не постарела. Так выпьем же за открытие секрета вечной молодости!
***
Пью за то, чтобы было легко на сердце и тяжело в карманах. И пусть никогда не будет наоборот!
***
Выпьем за то, чтобы слезы были только от радостных новостей, черный цвет был только у автомобиля, а нули были только в банковском счете!