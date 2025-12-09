Красивый тост может улучшить настроение имениннику.

Красивые тосты на день рождения являются неотъемлемой частью хорошего застолья. Это не только поздравление именинника, а еще и способ улучшить настроение гостям и сделать событие интересным. Мы собрали короткие и забавные тосты, которые надолго запомнятся родным и приятно удивят виновника торжества.

Видео дня

Короткий тост на день рождения

Поднимем бокалы за то, чтобы у нашего именинника было казацкое здоровье и море надежных друзей!

***

Не бывает много здоровья, денег и счастья, поэтому и тебе желаю всего побольше!

***

В свой тост на день рождения вкладываю всю свою любовь, поддержку в лучшие пожелания.

***

Желаю тебе овладеть формулой счастья: любовь плюс усердие, умноженные на веру близких!

***

С удовольствием выпью до дна за твое счастье, семейное согласие и крепкое здоровье.

Красивый тост на день рождения

Выпьем за то, чтобы новый год принес невероятный успех, незабываемые моменты и много поводов для радости. И пусть каждый прожитый день меняет твою жизнь к лучшему!

***

Сегодня все комплименты, пожелания и взгляды направлены только на тебя. Желаю и в дальнейшем купаться в лучах счастья, достигать невероятных вершин и ежедневно расти над собой!

***

Посвящаю этот тост на день рождения женщине, которая зажигает этот мир своей красотой, вдохновляет близких и поражает нас всех своими невероятными талантами!

***

Поднимем бокалы за то, чтобы каждый новый день был полон радости, заботы и жажды жизни. И чтобы через год мы собрались такой компанией, и каждый присутствующий стал вдвое счастливее!

Оригинальные тосты на день рождения

Пусть твоя жизнь будет как книга: с интересными персонажами, яркими приключениями и поучительным содержанием!

***

Поднимаю бокал за то, чтобы наш именинник увидел перекресток, где направо дорога к счастью, налево - к деньгам, а прямо - к любви. И чтобы все три пути ты прошел по кругу!

***

Говорят, что когда на небе падает звезда, то это предвещает счастье. Пусть вся жизнь наполняется звездопадами!

***

Нет более ценной валюты, чем время. Желаю тебе тратить его только на достойных людей, интересные события и приятные занятия!

***

В свой тост на день рождения подруге пожелаю тебе быть роскошным кораблем в море жизни. Пусть попутный ветер облегчает путь, а на воде не будет ни волн, ни шторма!

Смешной тост на день рождения

В твой праздник желаю, чтобы у тебя было денег как у шейха, счастья как в сказке, здоровья как у олимпийского чемпиона и любви как в турецком сериале!

***

Пусть в жизни будут только нули: ноль проблем, ноль болезней и ноль дней без улыбки!

***

Выпьем за именинника, который стал на год мудрее, но моложе, чем будет завтра.

***

Пусть удача не только постучится в твою дверь, но и зайдет в дом и поселится там навсегда!

***

Свой тост с днем рождения я посвящаю зеленым! Чтобы у тебя в кошельке было много зеленых и хрустящих купюр с нулями!

***

Сегодня наша именинница стала старше на год, но ни на миг не постарела. Так выпьем же за открытие секрета вечной молодости!

***

Пью за то, чтобы было легко на сердце и тяжело в карманах. И пусть никогда не будет наоборот!

***

Выпьем за то, чтобы слезы были только от радостных новостей, черный цвет был только у автомобиля, а нули были только в банковском счете!

Вас также могут заинтересовать новости: