С правильной подкладкой ноги будут всегда оставаться в тепле.

Каждый год с приходом зимы возникает необходимость утепляться, чтобы в любую погоду чувствовать себя комфортно. Однако даже покупка одежды и обуви, которые предназначены для холодов, не гарантирует, что вы не замерзнете.

Существуют разные способы, как утеплить ноги зимой в обуви. Мы рассмотрим самый эффективный из них.

Как утеплить ноги в мороз

Хорошим вариантом, что можно положить в ботинки, чтобы сохранить ноги в тепле, является фольга. Нужно вырезать кусок, который будет соответствовать размеру стельки. Сделайте в ней несколько отверстий, чтобы ноги не потели, и подложите под стельку.

Этим методом стоит воспользоваться, если нужно срочно согреться. Если у вас в запасе больше времени, то есть другой вариант, что нужно делать, чтобы ноги не мерзли.

Если хочется сэкономить, то стоит взять в строительном магазине теплоотражатель. Этот плотный фольгированный материал оградит ноги от холода. Вырезаем подкладку нужной формы, делаем несколько отверстий для вентиляции и вкладываем в обувь.

Кроме того, можно купить утепленную стельку с фольгой. Она работает по принципу термоса, не давая теплу покидать обувь, а холоду - проникать внутрь.

Существует два способа, как именно ее вкладывать в обувь. Для первого варианта стельку размещают фольгой вниз - нога будет согреваться от войлока, а фольга будет отражать холод, который поступает извне.

Если вложить ее в обувь наоборот, то фольга будет отражать тепло, которое выделяют ступни. Так будет теплее, но в долгосрочной перспективе ноги начнут потеть и быстрее переохлаждаться. Кроме того, такая поверхность может слегка скользить, что повлияет на устойчивость.

Из этого можно сделать один вывод: если собираетесь много ходить, то стоит воспользоваться первым методом, а если сидеть, то - вторым.

Что можно сделать, чтобы ноги не мерзли

Для эффективного решения очень важно понимать, почему в зимней обуви мерзнут ноги. Причины могут быть самыми разными. В частности, это могут быть:

плохое кровообращение;

тонкая подошва в обуви;

некачественные материалы или пошив;

промокание.

Например, при неправильном выборе носков ноги начнут потеть и быстро замерзнут. Поэтому на зиму стоит подбирать шерстяные модели, а не хлопковые или синтетические.

Обувь должна быть кожаной и непромокаемой. Часто можно увидеть на полках магазинов зимние кроссовки с сетчатой мембраной, которая будет пропускать холод и влагу. Никакой утеплитель внутри не поможет, если обувь не подходит по погоде.

Даже с фольгированной стелькой в ботинках не стоит долго стоять на одном месте. При движении ваше тело будет лучше вырабатывать тепло. Выбирайте комфортный темп, чтобы не замерзнуть и не вспотеть.

