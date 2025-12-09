Важно знать, как сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало.

С наступлением холодов все водители начинают замечать появление инея и льда на своих автомобилях. Это касается и лобового стекла, размораживание которого, - задача непростая и длительная. Но есть простой способ, как избежать этой проблемы. Как предотвратить замерзание лобового стекла - расскажем в материале.

Чем покрыть стекло, чтобы оно не замерзало - простой лайфхак

Эксперты издания Daily Express поделились советом, как сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало вообще. Лайфхак заключается в том, чтобы закрыть его одним подручным средством. Они утверждают, что этот простой материал может значительно облегчить водителям зимнее утро.

По словам экспертов, хотя использование готового защитного чехла для автомобиля является более эффективной альтернативой, картон тоже может подойти. Чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, важно использовать полностью сухой кусок плотного картона и хорошо закрепить его дворниками. Это убережет его от намокания и примерзания к стеклу. Отмечается, что нужно избегать использования тонких материалов, таких как газета, которые впитывают влагу и затем примерзают к поверхностям.

"Если у вас есть гараж, пользуйтесь им зимой, так как это предотвратит обледенение лобового стекла. Если же его нет, паркуйте машину на подъездной дорожке как можно ближе к дому, ведь тепло, исходящее от него, поможет избежать неприятных утренних сюрпризов", - сказано статье.

Важно знать, чем протирать лобовое стекло, чтобы оно не замерзало, а вождение было безопасным. Для этого подойдут специальные средства, которые продаются в автомагазинах, или же приготовленные смеси спирта (пропорция 1:2) или уксуса (1:3) с водой.

Как защитить лобовое стекло от льда - советы из сети

Автомобилисты рассказали об лайфхаке с картоном на Reddit, и многие утверждают, что он действительно работает, после того, сами его попробовали. Начинающий водитель спросил о том, какие есть советы по предотвращению обледенения лобового стекла.

"Можно положить полотенце, картон или что-то подобное на лобовое стекло вечером и убрать, когда нужно будет ехать. Конечно, вам придётся иметь дело с замерзшим полотенцем", - ответил один опытный водитель.

Другой добавил, что проще всего - это кусок картона, который нужно держать в багажнике. Кто-то предложил еще одну идею:

"Да, я иногда накидываю старое одеяло или несколько старых простыней, когда вспоминаю об этом ночью".

Помните, что в том случае, если у вас нет чехла на лобовое стекло, всегда удобно иметь под рукой кусок картона, который будет весьма полезным в холодное время года.

