УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Главными премьерами этой недели станут новаторский "Микки-17" с Робертом Паттинсоном – новый фильм от создателя "Паразитов" Пона Джун-Хо, а также украинско-американский документальный фильм "Фарфоровая война", который в этом году боролся за "Оскар".

Тем временем, онлайн на Netflix станет доступен триллер "Вкуснятина".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Микки 17

Mickey 17 (США, 2025, комедия/фантастика/драма)

В центре сюжета этого новаторского фильма, основанного на научно-фантастическом романе Эдварда Эштона "Микки-7", – молодой человек по имени Микки, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Он соглашается стать "восстанавливаемым сотрудником", чей разум после каждой смерти будет загружаться в новое тело. Таким образом Микки начинают использовать как подопытного кролика, каждый раз подвергая его смертельным экспериментам. Однако во время одной из миссий он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, то видит, что ему уже создали замену. Теперь два Микки должны не только ужиться между собой, но и спасти планету.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет", "Маяк"), Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Моргни дважды"), Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериалы "Ходячие мертвецы", "Грызня"), Тони Коллетт ("Наследственность", "Достать ножи") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", франшиза "Мстители").

Снял фильм оскароносный сценарист и режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун-Хо, также известный по лентам "Сквозь снег" (не путать с одноименным сериалом) и "Окча".

Мировая премьера "Мики 17" состоялась на Берлинском кинофестивале 15 февраля 2025 года, где он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Фарфоровая война

Porcelain War (Украина, США, Австралия, 2024, документальный/военный)

Главные герои фильма – трое харьковских художников: Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу со стороны российских войск, они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать хрупкие фарфоровые фигурки. Таким образом они не просто сохраняют искусство, а превращают руины в пространство красоты и сопротивления.

Режиссерами ленты стали Слава Леонтьев (он же один из ее главных героев) и американец Брендан Белломо (лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии 2009 года за фильм "Живой рассказ").

Эта лента была одним из пяти претендентов на "Оскар-2025" в категории "Лучший документальной фильм", но в итоге уступила, очевидно, более актуальному для академиков палестино-израильскому "Нет другой земли" – да и второй год подряд вряд ли бы награду дали фильму о войне в Украине. Тем не менее, критики высоко оценили "Фарфоровую войну", и само попадание в число номинантов – уже отличная награда.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Ночь ужаса в зоопарке

Night of the Zoopocalypse (США, Франция, Канада, Бельгия, 2024, комедия/ужасы/фантастика/анимация)

По сюжету фильма, однажды ночью в зоопарк врезался метеорит и запустил вирус, превративший животных в странных и забавных слюнявых зомби-мутантов. Молодая странная волчица Грейси объединяется с грубым и грозным горным львом, чтобы найти путь к своей стае. Они должны разработать план, чтобы вернуть всех животных к нормальному состоянию. Они вместе с помощью разношерстной команды выживших: одержимый кинофильмами лемур Ксавьер, пламенная капибара Фрида, саркастический сказочный страус Эш и вероломная обезьяна Феликс – отправляются на опасную миссию, чтобы спасти зоопарк и победить Кролика Зеро, безумного мутанта, намеревающегося распространить вирус за стены зоопарка.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Тихое ограбление

De lydløse (Дания, 2024, криминал/экшн)

В центре сюжета – группа международных преступников, планирующая совершить самое дерзкое ограбление в истории страны. Они хотят спланировать все так, чтобы не только побить все рекорды, но и обеспечить себе место в учебниках истории.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Королевские приключения

Pyšná princezna (Чехия, 2024, комедия/приключения/анимация/семейный)

В одном маленьком королевстве у доброго короля было две проблемы: красивая, но очень напыщенная дочь-принцесса, которая никак не соглашалась выходить замуж, и предатели, которые стремились выдать девушку за слабака и отобрать власть. И только один прекрасный принц из соседнего могущественного королевства влюбился в нее без памяти, поэтому решил укротить сердце своенравной принцессы и спасти корону. Под видом садовника он попал во дворец, а когда королевские советники раскрыли опасный для их правления план, сбежал с принцессой. Их ждет полное приключений путешествие. А принцесса даже не подозревает, что садовник, с которым она убегает, – король.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Дом с ведьмой

I Will Never Leave You Alone (США, 2023, ужасы)

Главный герой фильма после освобождения из тюрьмы вынужден поселиться в доме с привидениями, чтобы очистить его от духов. Если он уйдет, то вернется в тюрьму, но ведьма-призрак может оказаться большей карой, чем он сможет выдержать.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Вкуснятина

Delicious (Германия, 2025, триллер)

В центре сюжета фильма – состоятельная немецкая семья, которая во время отпуска в идиллической местности во Франции попадает в сети молодой работницы отеля, вынашивающей зловещие планы.

Главные ролей в ленте исполнили австрийская актриса Валери Пахнер, также известная по международным хитам "Скрытая жизнь", "Кингсмен: Начало" и "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", и немецкий актер Фахри Ярдим, наиболее известный по сериалу "Берлинские псы".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Netflix с 7 марта 2025 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2025 года – на этой неделе на Disney+ состоится премьера супергеройского сериала "Сорвиголова: Рожденный заново", а на Netflix выйдет реалити-шоу "С любовью, Меган" о жизни герцога и герцогини Сассекских.

Марина Григоренко