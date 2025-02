УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут высоко оцененный критиками исторический триллер "Пятое сентября", комедийный анимационный фильм "Луни Тюнз: Спасти планету", украинская романтическая комедия "Песеки" с Лесей Никитюк и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix станут доступны японский криминальный триллер "Город демонов" и французский криминальный боевик "Бастион 36".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Пятое сентября

September 5 (Германия, 2024, триллер/исторический)

Фильм рассказывает о решающем моменте, который навсегда изменил подход к освещению событий в СМИ и продолжает влиять на современный формат прямых трансляций. События фильма разворачиваются во время летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года. История сосредотачивается на американской команде журналистов, которая была вынуждена быстро перейти от спортивных репортажей к прямому освещению драматических событий с захватом израильских спортсменов в заложники. Джефф, молодой и амбициозный продюсер, стремится зарекомендовать себя перед своим боссом, легендарным руководителем телевидения Руном Арледжем. Вместе с немецкой переводчицей и своим наставником Джефф неожиданно берет на себя ответственность за организацию прямых трансляций. По мере того, как события набирают обороты, распространяются противоречивые слухи, а жизнь заложников остается под угрозой, Джефф вынужден принимать сложные решения, сталкиваясь с вызовами собственной моральной ответственности.

Главные роли в фильме исполнили Питер Сарсгаард ("Дитя тьмы", "Память любви", "Бэтмен"), Джон Магаро ("Игра на понижение", "Машина войны", "Оверлорд"), Бен Чаплин ("Тонкая красная линия", "Именинница") и Леони Бенеш ("Белая лента", "Учительская", сериал "Вавилон-Берлин").

Снял фильм швейцарский режиссер Тим Фельбаум ("Ад", "Приливы"). За фильм "Пятое сентября" он получил номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Луни Тюнз: Спасти планету

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie (США, Канада, Великобритания, 2025, комедия/приключения/анимация)

Впервые любимые мультяшные герои из серии "Луни Тюнз", на которых выросло не одно поколение, получили полнометражный релиз на больших экранах.

По сюжету мультфильма, будущее нашей планеты оказывается под угрозой, и только два героя могут спасти мир – легендарные поросенок Порки Пиг и утка Даффи Дак, которые отправляются в открытый космос, чтобы победить инопланетного злодея, который задумал взорвать Землю.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее издание".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Песики

(Украина, 2025, комедия/романтика)

Главная героиня фильма – эгоцентричная и капризная Яна, которая случайно накладывает на себя заклятие: все мужчины, с которыми она спит, превращаются в собак. Теперь они не бросят ее – в отличие от мужчин, с которыми она была раньше. И как теперь Яне дальше жить, работать и искать любовь с этим сексуальным проклятием и стаей невыносимых милых песиков?

Роль Яны в фильме исполнила украинская телезвезда Леся Никитюк (телепрограммы "Орел и решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?").

Также в ленте задействованы секс-символы отечественного кинематографа Тарас Цимбалюк ("Конотопская ведьма", "Когда ты выйдешь замуж", сериалы "Поймать Кайдаша", "Крепостная") и Артур Логай (сериалы "Поймать Кайдаша", "Моя любимая Страшко", "Большие Вуйки").

Кроме того, второстепенные роли в фильме получили Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Вера Кобзарь, Иван Блиндар и другие.

Снял фильм Алексей Есаков, наиболее известный работой над мини-сериалом "Первые дни".

Клинер

Cleaner (Великобритания, 2025, триллер/боевик/драма)

По сюжету фильма, группа радикальных экоактивистов берет в заложники 300 человек на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы разоблачить коррумпированную верхушку энергетической компании. Однако среди банды есть настоящий сумасшедший, в планах которого уничтожить заложников как манифест анархии. Только девушка, оказавшаяся по другую сторону окон неприступного небоскреба – бывшая спецназовец, а теперь простая мойщица окон, – может спасти людей от гибели.

Главные роли в фильме исполнили Дэйзи Ридли (франшиза "Звездные войны") и Клайв Оуэн ("Король Артур", "Близость", "Город грехов").

Снял фильм новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, в первую очередь известный по фильмам "Джеймс Бонд: Золотой глаз" и "Джеймс Бонд: Казино Рояль".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

Фанфары

En fanfare (Франция, 2024, комедия, / драма)

В центре сюжета фильма – двое братьев, которые всю свою взрослую жизнь не знали о существовании друг друга. Кажется, между ними нет ничего общего. Один – успешный музыкант, второй – неудачник. Но, заметив талант Джимми, Тибо стремится изменить его судьбу.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Северная резня

Stockholm Bloodbath (Швеция, Дания, 2023, комедия/военный/исторический/экшн)

События фильма происходят в 1520 году. Жестокий и глупый датский король по прозвищу "Кристиан-тиран" решает захватить соседнее государство, чтобы отобрать шведскую корону. Семью сестер Фреи и Анны жестоко убивают прямо на свадьбе, поэтому девушки дают обещание отомстить. Поиски приводят их в Стокгольм именно во время самой кровавой массовой казни, известной как "Стокгольмская кровавая баня".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Город демонов

Demon City (Япония, 2025, криминал/боевик)

В центре сюжета фильма – бывший киллер, которого ложно обвинили в убийстве семьи и бросили умирать. Теперь он готов на все, чтобы отомстить "демонам" в масках, которые захватили его город.

Фильм станет доступен на Netflix с 27 февраля 2025 года.

Бастион 36

Squad 36 (Франция, 2025, драма/криминал)

Главный герой фильма – изгнанный из элитного подразделения полицейский, который начинает собственное расследование загадочных убийств бывших коллег.

Главную роль в фильме сыграл внук легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо – Виктор Бельмондо, которого до этого можно было увидеть в фильмах "Лети со мной" и "Опасная игра".

Фильм станет доступен на Netflix с 28 февраля 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы февраля 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет спортивная комедия "Плеймейкерша" с Кейт Хадсон.

Марина Григоренко