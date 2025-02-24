Лента Славы Леонтьева и Брендана Белломо претендует на награду как лучший документальный фильм.

В этом году Украину на премии "Оскар" будет представлять лента "Фарфоровая война" (Porcelain War), номинированная в категории "Лучший документальный фильм". Церемония вручения наград состоится 3 марта, а уже 6 марта лента выйдет в украинский прокат.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему это кино должен посмотреть каждый.

О чем фильм

Документальная лента "Фарфоровая война" рассказывает о трех харьковских художниках – Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу со стороны российских войск, они остаются в прифронтовом Харькове и продолжают создавать фарфоровые статуэтки. Таким образом они не просто сохраняют искусство, а превращают руины в пространство красоты и сопротивления.

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Кто создал фильм

Режиссерами ленты стали Слава Леонтьев и Брендан Белломо. Леонтьев – не только сорежиссер, но и главный герой фильма. Он известен как художник-график, который работает с фарфором. Его творчество стало символом того, как искусство может выживать даже в самых сложных условиях.

Брендан Белломо – американский режиссер и лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии 2009 года за фильм "Живой рассказ".

Музыка и визуальная эстетика

В фильме звучит саундтрек от культовой украинской этногруппы "ДахаБраха", чья музыка добавляет ему особой атмосферы и глубины.

Лента также получила высокие оценки за операторскую работу, поскольку ей удалось передать контраст между разрушенными городскими пейзажами и хрупкой красотой фарфоровых фигур.

Оператором выступил еще один герой ленты – Андрей Стефанов, которого номинировали на премию Американского общества кинооператоров (ASC) как лучшего оператора документалистики.

Мировое признание

Фильм впервые показали на фестивале "Сандэнс" в 2024 году, где он получил Гран-при жюри в конкурсе американской документалистики. С тех пор "Фарфоровая война" получила более 50 наград на международных кинофестивалях, в частности в Карловых Варах, Сан-Франциско, Кливленде, Сиэтле и на фестивале документального кино Hot Docs.

В начале 2025 года лента была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", а также получила премию Гильдии режиссеров США, что стало еще одним подтверждением ее уникальности и важности.

Реакция критиков

Мировые медиа дали ленте высокие оценки. Например, издание Screen Daily назвало ее "личной исповедью, почти как живой альбом воспоминаний", Hollywood Reporter подчеркнул, что "фильм имеет выразительный художественный подход", а журналист Indiewire отметил, что лента содержит "шокирующий контраст...".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 99% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Почему стоит посмотреть "Фарфоровую войну"

Эта лента – больше, чем документальное кино. Она рассказывает о силе искусства, способного противостоять войне и разрушению. Это история о человеческой стойкости, творчестве и поиске красоты даже в самые темные времена.

"Фарфоровая война" – это фильм, который стоит увидеть, чтобы почувствовать, как культура и искусство могут становиться оружием против страха и насилия.

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