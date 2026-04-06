'На драйве': обзор украинского молодежного экшна об автогонках

УНИАН делится впечатлениями о громко анонсированном "первом украинском приключенческом экшне об автогонках".

9 апреля 2026 года в широкий прокат выходит украинский приключенческий экшн об автогонках и одновременно драма о взрослении в условиях войны "На драйве". Стоит ли смотреть новинку, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета – разношерстная группа выпускников одной из харьковских школ, чей период взросления пришелся на сложные исторические времена. Спустя три года после начала полномасштабной войны их школа наполовину разбомблена российскими ракетами, многие сверстники покинули родной город и уехали за границу, а им самим предстоит сделать судьбоносный выбор, что делать дальше.

Пока же они бродят по городу в поисках приключений и однажды натыкаются на заброшенный торговый центр, где в подземном паркинге находят несколько добротных брошенных автомобилей. Разумеется, соблазн сильнее их – и вот они уже наматывают круги в своем новом укрытии, где им не страшны ракеты и дроны.

Вскоре друзья решают устраивать стримы своих подземных гонок, чтобы собрать деньги – сначала с альтруистической целью помочь другу, семейный ресторанчик родителей которого был уничтожен во время очередного обстрела. Однако со временем их аппетиты растут, на горизонте появляются сомнительные персонажи, а дружба и романтические отношения проходят через серьезные испытания.

Кто в главных ролях

Фильм собрал довольно неплохой каст из молодых украинских актеров и актрис, для большинства из которых это первая большая работа в кино – Иван Довженко, Иоланта Богдюн, Эдуард Поляков, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Татьяна Остапенко и Богдан Чуловский. И, стоит отметить, что держались они на экране довольно уверенно (только Довженко и Поляков имеют в своем активе еще по одной главной роли – в романтическом фэнтези "Мавка. Настоящий миф", вышедшем в марте этого же года).

Было в фильме и несколько звездных камео – например, MONATIK, который также исполнил заглавную песню к фильму.

Также на экране появились известные блогеры – Оля Shelby, Алина Шаманская и Алексей Друк (Lessyk).

О режиссере

Снял картину украинский режиссер и сценарист Артем Литвиненко, у которого за плечами немалый опыт работы на телевидении. Среди прочего, он работал над сериалами "Нюхач" и "Первые дни".

"Это не фильм о побеге, а о жизни. Мы хотели показать украинскую молодежь такой, какая она есть на самом деле – драйвовой, смелой, живой. В этом фильме много шума моторов, но в его сердце – тишина момента, когда ты чувствуешь, что живой", – так он ранее характеризовал свою картину.

Наш вердикт

В целом "На драйве" – это довольно неплохое молодежное кино, в котором зрелищные автомобильные гонки это скорее фон для истории о взрослении. И здесь не просто стандартный набор проблем для школьников мирного времени – первая любовь, первая измена, проблемы с родителями, проверка дружбы на прочность, неопределенность по поводу будущего… Это фильм о молодых парнях и девушках, которые живут именно в наши сложные военные времена в прифронтовом городе, и они были вынуждены стать взрослыми гораздо раньше.

При этом война как фон в картине показана весьма удачно – ненавязчиво, без излишнего пафоса, а скорее как реальность, в которой сейчас взрослеют подростки. А еще с большой любовью к несокрушимому городу Харькову, который, несмотря на ежедневные массированные российские обстрелы, продолжает жить.

И да, фильм действительно частично снимали в Харькове. Однажды съемочная группа даже попала под обстрел КАБами, но никто из команды не пострадал, ведь съемки проходили на одной из станций метро.

Основные же съемки прошли в Киеве – в большом заброшенном паркинге торгового центра, где постановщики создали неоновое пространство для сцен с погонями. К слову, все трюки выполняли профессиональные автогонщики.

Да, в фильме не все идеально. Под конец сюжет начинает немного провисать, есть определенный набор штампов, особенно в контексте главного антагониста, где-то наоборот перемудрили. Но в целом это довольно уверенная работа на нетипичную для украинского кино автомобильную тематику, умело сочетающая зрелище и молодежную драму (с элементами романтики и комедии). Поэтому ему однозначно стоит дать шанс.

