В украинский прокат новая экранизация классического произведения Александра Дюма выйдет уже 5 сентября 2024 года.

В истории литературы и кино есть не так много универсальных историй, которые не теряют своей актуальности на протяжении веков. Одной из них является "Граф Монте-Кристо", впервые выпущенный в 1846 году – сверхуспешный роман великого французского писателя Александра Дюма, который стал настоящей классикой.

За почти два века роман разошелся миллионными тиражами и был переведен почти на все языки мира. История Эдмона Дантеса, которого предали друзья и который смог отомстить им и вернуть настоящую любовь – близка каждому поколению, поэтому и была экранизирована десятки раз. Но каждая экранная версия романа имела свои собственные смыслы, уже не очень релевантные в наше время.

Уже 5 сентября 2024 года на экраны выходит, как утверждают ее создатели, самая масштабная, полная и неотцензурированная версия великого произведения, которая ставит сложные вопросы перед зрителями.

УНИАН вместе с кинодистрибьютором Green Light Films собрали интересные факты о новой экранизации "Графа Монте-Кристо" (Le Comte de Monte-Cristo).

О чем фильм

Лента авторства дуэта Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера предлагает зрителям новое видение истории молодого и амбициозного Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора друзей. Получив несправедливый приговор коррумпированного суда, он был отправлен на пожизненное заключение в самую суровую тюрьму Европы за преступление, которое не совершал. Но спустя годы несокрушимый Эдмон совершает дерзкий побег, получает несметные сокровища и возвращается в свободную жизнь. Впереди его врагов ждет страшное возмездие, а самого Дантеса – путь к любви и пониманию своего места в этом жестоком мире.

Масштаб нового фильма

Бюджет фильма производства известной французской кинокомпании Pathè составил 43 млн евро.

Это первая экранизация романа, где команда художников по гриму умело поработала над изменением черт лица героя таким образом, чтобы через 15 лет его было действительно трудно узнать окружающим. За два с половиной месяца съемок актер Пьер Нине ("Ив Сен Лоран", "Маскарад") провел 150 часов, сидя в кресле для грима, без учета времени на коррективы макияжа на съемочной площадке. Каждый сеанс физической трансформации длился от четырех до шести часов.

Готовясь к съемкам части в тюрьме, где он по сюжету должен был выглядеть худым и обессиленным, актер пил в основном соки и не употреблял нормальную пищу некоторое время. Нине радуется, что у него быстрый метаболизм, и ему достаточно было придерживаться дисциплины. В течение всего съемочного периода он также работал с нутрициологом и тренировался в спортивном зале под наблюдением тренера.

Для правдивости сцены побега из тюрьмы Нине брал уроки апноэ (состояние временной остановки дыхания – ред.) у Стефана Мифсуда, ныряльщика и подводного охотника, чемпиона мира по статической задержке дыхания, чтобы иметь возможность непрерывно находиться под водой длительное время связанным в мешке на глубине 15 метров.

Премьера и отзывы

Премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы нынешнего Каннского кинофестиваля. Фильм вызвал шквал оваций – зрители аплодировали стоя 12 минут. Для сравнения: лента, которая получила приз жюри кинофестиваля, "Эмилия Перес" Жака Одияра, сорвала 9 минутные овации.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов на основе более 5 тысяч отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 94% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Звездный украинский дубляж

Впервые за всю историю воплощения великого романа на экранах, свой голос главному герою – Эдмону Дантесу, подарил другой Дантес – Владимир. Украинский певец и блогер воплотил давнюю мечту и озвучил одного из своих любимых героев юности.

"В школьном возрасте, когда я читал "Графа Монте-Кристо" на уроках зарубежной литературы, нам говорили, что это история о любви. Перечитав книгу уже во взрослом возрасте, стало понятно, что это настоящий триллер. Это история человека, чьи глаза затуманены желанием мести. Дантес – плохой парень, которому симпатизируют в кадре, он неприкасаемый, этим и привлекает. Думаю, Пьер Нине прекрасно передает этот образ. Моя задача – сохранить его в украинском дубляже", – рассказал артист.

Главную героиню Мерседес – любовь Дантеса на всю жизнь – сыграла другая суперзвезда, актриса и телеведущая Наталья Денисенко.

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