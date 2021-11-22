Перезапуск, за который не стыдно: рецензия на фильм "Охотники за привидениями: С того света"

18 ноября в украинский прокат вышел очередной перезапуск культовых "Охотников за привидениями". УНИАН уже посмотрел новинку и может смело констатировать, что на этот раз у создателей продолжения получилось не ударить в грязь лицом, одновременно потешив ностальгические чувства фанатов оригинала и приумножив армию поклонников истории.

Научно-фантастическая комедия "Охотники за привидениями" и последующий за ней сиквел стали настоящими хитами 80-х. Потому не удивительно, что рано или поздно кто-то решил взяться за перезапуск франшизы. Первая попытка имела место в 2016 году, однако тогда "женская" версия "Охотников" во главе с Мелиссой Маккарти и Кристен Уиг с треском провалилась в прокате – ее не оценили ни критики, ни зрители. Потому в итоге было принято решение не развивать дальше эту сюжетную линию, а заняться продолжением оригинальной истории.

УНИАН уже посмотрел новинку и смело может заявить, что на этот раз перезапуск "Охотников за привидениями" выдался куда более успешным, чем попытка пятилетней давности, да и вообще чем большинство перезапусков других известных проектов.

Итак, события фильма "Охотники за привидениями: С того света" / Ghostbusters: Afterlife (США, 2021) разворачиваются спустя 30 лет после второй части, вышедшей на экраны в 1989 году, и вращаются вокруг семьи одного из оригинальных охотников – Игона Спенглера. Не по собственной воле переехав в небольшой городок Саммервилль, внуки Спренглера – Фиби и Тревор – сталкиваются с паранормальными явлениями и наследием своего дедушки.

Сразу стоит отметить, что перед просмотром новых "Охотников" очень даже желательно посмотреть первые две части, ну или хотя бы прочитать краткое содержание фильмов на Википедии. Ведь что в самом фильме, что в сценах после титров вас ждет немало отсылок к оригинальным "Охотникам за приведениями" – начиная от "арсенала" новоиспеченных борцов со злом и заканчивая второстепенными персонажами, включая главного антагониста (чтобы не было спойлеров, мы не будем раскрывать о ком именно идет речь) и, конечно же, злые зефирки.

Да, тем, кто не смотрел оригиналы, также будет интересно смотреть фильм, но некоторые "фишечки" останутся им совершенно непонятны, как и то, почему зрители постарше так часто умиляются по ходу просмотра.

Вообще, фильм выдался очень ностальгическим и семейным (и в данном случае речь идет не только о характеристике фильма "для семейного просмотра"), явно с расчетом на то, чтобы порадовать тех, кто вырос на оригиналах, но и новых поклонников привлечь. Оно и не удивительно, ведь режиссером фильма выступил Джейсон Райтман, сделавший себе имя преимущественно на трагикомедиях, среди которых "Джуно", "Бедная богатая девочка" и "Мне бы в небо". Но что в данном случае куда важнее, он является сыном режиссера Айвана Райтмана, снявшего две первые части оригинальных "Охотников за привидениями" и выступившего продюсером новинки. Более того, будучи ребенком, Джейсон Райтман сам снялся в эпизодической роли во второй части франшизы.

В целом Райтману-младшему удалось успешно продолжить дело своего отца – его фильм получился легким, смешным и одновременно душевным, в парой-тройкой лирических отступлений на тему важности сохранения честных семейных и дружеских отношений, несмотря на разногласия. С мотивацией у героев и построением сюжета тоже все в порядке.

При этом здесь довольно понятный и приличный юмор, нет откровенного насилия, благодаря чему на фильм запросто можно идти всей семьей.

Одновременно новые "Охотники за привидениями" выдались очень даже красочными и зрелищными, с хорошей графикой и удачно стилизованной картинкой. И хотя здесь используются многие приемы из оригиналов, все же технический прогресс в плане спецэффектов не стоял на месте, однако создателям фильма удалось выдержать некий баланс, чтобы фильм, с одной стороны, отдавал дань уважения оригиналу, но при этом не выглядел старомодным.

Отдельное внимание хочется уделить актерскому составу. Главные роли в фильме достались юным голливудским звездам – в первую очередь, Маккенне Грейс, которая обратила на себя внимание благодаря главной роли в драмеди "Одаренная" с Крисом Эвансом. После этого юная актриса попала сразу в несколько громких проектов, играя роли детских версий главных героев – "Я, Тоня", "Капитан Марвел" и "Леденящие душу приключения Сабрины". Однако на этот раз, сыграв внучку Игона Спенглера – заучку Фиби, во внешнем виде которой мало что указывает на 12-летнюю девочку, она предстала в кардинально новом образе, доказав, что может играть не только миленьких белокурых девочек.

Роль второго внука Сепнглера – Тревора – сыграл подросшая звезда "Очень странных дел" и "Оно" Финн Вулфхард, который также сейчас активно выстраивает карьеру в Голливуде. В целом эти и другие задействованные в фильме актеры-подростки отлично справились со своей задачей. Особенно удачным получился персонаж одноклассника Фиби по прозвищу Подкаст (его роль исполнил Логан Ким), который стал непосредственным участником противостояния с древним злом.

Роль непутевой матери детишек, которая, тем не менее, очень старается сделать их жизнь лучше, исполнила Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), а Пол Радд ("Человек-муравей", "Ужиться с самим собой") исполнил роль учителя в летней школе и по совместительству ученого-сейсмолога, который успевал и детишкам помогать разбираться с привидениями, и за их мамой ухаживать, и за шутки отвечать.

Кроме того, в фильме появятся актеры из оригинальных "Охотников за приведениями" – Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Сигурни Уивер. Не забыли также отдать дань одному из создателей первых двух фильмов Гарольду Рамису, исполнившему также роль Игона Спенглера в 1984 и 1989 годах. Поскольку актер скончался в 2014 году, здесь его "оживили" с помощью современных технологий.

Наш вердикт. "Охотники за привидениями: С того света" – это отличное кино для семейного просмотра с хорошим кастом, логичным сюжетом, милым юмором и красивой картинкой, которое порадует как поклонников первых двух частей, так и "новичков". Тем не менее, чтобы лучше понять все "фишечки", советуем перед походом в кино ознакомиться с фильмами 1984 и 1989 годов. Ах да, и еще в фильме сразу две сцены после титров, которые намекают на возможное продолжение фильма, но здесь все уже зависит от того, как новинка проявит себя в прокате.

Общая оценка – 7,5/10.

***

О других киносериальных новинках недели читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

Автор: Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter