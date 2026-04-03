Стало известно, какие фильмы покажут в основном конкурсе кинофестиваля Sunny Bunny 2026 в Киеве

В полнометражный международный конкурс фестиваля этого года вошли 12 полнометражных художественных фильмов.

Уже традиционно в апреле в Киеве проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny, и вот наконец организаторы обнародовали фильмы полнометражного международного конкурса 2026 года.

Итак, в основной конкурс фестиваля этого года, который пройдет с 17 по 24 апреля, вошли 12 полнометражных игровых фильмов.

Под защитой государства

Prosecution (Германия, 2026)

Видео дня

Лента режиссера Фараза Шариата станет также фильмом-открытием кинофестиваля. Это немецкая картина из программы нынешнего Берлинского кинофестиваля, где она была номинирована на Teddy Award – квир-награду фестиваля, а также получила Audience Award в секции Panorama. Пережив нападение на почве расовой ненависти, государственная прокурорша Сейо Ким подает собственный иск в суд. Она бросает вызов не только преступникам, но и самой системе правосудия, которая закрывает глаза на праворадикальный экстремизм.

Нарсисо

Narciso (Парагвай, Германия, Уругвай, Бразилия, Португалия, Испания, Франция, 2026)

Парагваец Марсело Мартинес снова возвращается на SUNNY BUNNY со своей новой работой. В 2018 году его лента "Наследницы" получила главную награду кинофестиваля "Солнечный зайчик", когда он еще был конкурсом квир-фильмов в рамках КМКФ "Молодость". Премьера фильма Мартинеса "Нарсисо" также состоялась на нынешнем Берлинале, где он получил приз FIPRESCI. По сюжету, в Парагвае 1958 года харизматичный Нарсисо возвращается из Буэнос-Айреса фанатом рок-н-ролла. Несмотря на угнетающий военный режим, он становится кумиром миллионов и символом свободы, но после финального радиовыступления его находят мертвым...

Воспитание Джейн Камминг

The Education of Jane Cumming (Великобритания, Германия, Швейцария, 2026)

Еще одна лента с нынешнего Берлинале – "Воспитание Джейн Камминг" Софи Гельдман, которая также участвовала в секции Panorama и была номинирована на Teddy Award. Фильм основан на реальной истории Марианны Вудс и Джейн Прирье, которых обвинили в лесбиянстве. Эдинбург, 1810 год. Две учительницы оказываются в эпицентре скандала, когда одна из учениц обвиняет их в любовной связи. Это драма о предрассудках, выживании и смелости отстаивать свою правду.

Черное горит быстро

Black Burns Fast (Южно-Африканская Республика, 2025)

Еще один номинант на Teddy Award – фильм "Черное горит быстро" из программы Берлинале Generation 14+. Лутандо рассчитывает на обычный учебный год в престижной школе-интернате – там она учится благодаря стипендии. Но в классе появляется новенькая и пробуждает в ней подавленные желания, которые могут изменить ее отношения с людьми и представление о себе.

Самая младшая

The Little Sister (Франция, Германия, 2025)

Фильм Афсии Эрзи является обладателем Queer Palm прошлогоднего Каннского кинофестиваля, а исполнительница главной роли Надиа Меллити получила награду как лучшая актриса в главном конкурсе фестиваля. Действие фильма происходит в Париже. Подросток Фатима из франко-алжирской семьи балансирует между набожностью и желанием. Самая младшая в доме, где не принято иметь секреты, она пытается примирить веру со своим влечением к женщинам. Зарождение нового чувства становится испытанием на прочность для семейной любви и ощущения собственной идентичности и принадлежности.

Маспаломас

Maspalomas (Испания, 2025)

Фильм Айтора Арреги и Хосе Мари Гоэнаги был признан лучшим квир-фильмом (награда Sebastiane) на кинофестивале в Сан-Себастьяне, который входит в "большую пятерку" важнейших кинофорумов мира, а также получил награду за лучшую мужскую роль. Кроме того, "Маспаломас" получил сразу девять номинаций на главную испанскую кинопремию Goya и победил в категории "Лучшая мужская роль". В 50 лет Висенте ушел из семьи и следующую четверть века счастливо прожил с партнером в Маспаломасе. После инсульта по воле дочери он оказывается в доме престарелых. Решив не афишировать свою ориентацию, Висенте шаг за шагом теряет с трудом завоеванную свободу и снова прячется в шкаф.

Фэнтези

Fantasy (Словения, Северная Македония, 2025)

Фильм получил специальную награду на кинофестивале в Салониках и участвовал в кинофестивале в Локарно. Жизнь трех подруг-томбоев из Словении навсегда меняется после встречи с Фентези – трансженщиной, которая приглашает их в мир гендерного самопознания, новых желаний и поисков собственной идентичности. Томбои – это женщины, которые открыто демонстрируют маскулинные манеры и поведение.

Красивый вечер, красивый день

Beautiful Evening, Beautiful Day (Босния и Герцеговина, Канада, Хорватия, Кипр, Польша, 2024)

Этот фильм получил Audience Award на фестивале квир-кино Frameline в Сан-Франциско. Кроме того, он завоевал главную награду на фестивале фильмов из Восточной Европы FilmFestival Cottbus, а также приз за лучшую актерскую работу. Четверо близких друзей бок о бок сражались против усташей и нацистов в рядах партизан во время Второй мировой войны. Шестнадцать лет спустя они стали известными кинорежиссерами. Однако в 1957 году в коммунистической Югославии их сексуальная ориентация начинает вызывать подозрения. Эмиру, преданному стороннику партии, поручают разрушить их карьеры и жизни. Жажда свободы становится для художников борьбой за выживание, в то время как собственные убеждения Эмира проходят проверку на прочность.

В пути

On the Road (Мексика, 2025)

Фильм получил главный приз в секции "Горизонты" на Венецианском кинофестивале, а также Queer Lion как лучший ЛГБТКИА+ фильм. Странствующий одиночка, чья жизнь проходит в постелях – вернее, кабинах – водителей грузовиков, знакомится со сдержанным дальнобойщиком. Отправляясь вместе в путешествие по северной Мексике, они становятся все ближе, однако прошлое парня становится угрозой для обоих.

Шепотом

In a Whisper (Франция, Тунис, 2026)

Фильм рассказывает о женщине, которая хочет выяснить истинные обстоятельства смерти своего дяди, даже если для этого придется достать из семейного шкафа несколько скелетов. В одной из главных ролей в фильме снялась палестинская актриса и голливудская звезда Гиам Аббас.

Жулиан

Julian (Бельгия, Нидерланды, 2025)

Эта лента после премьеры в Торонто участвовала во многих кинофестивалях, в частности в Сан-Паулу, Торонто и Гетеборге. Флер и Жулиан знакомятся неожиданно и безумно влюбляются друг в друга. Вскоре после того, как Жулиан делает предложение, у Флер зарождается амбициозная идея: пожениться в каждой стране, где брак между женщинами разрешен законом. Одухотворенные любовью, в спешке из-за быстротечности времени они решаются на этот отчаянный шаг.

Фильм для взрослых

Blue Film (США, 2025)

В этой ленте фетиш-камбой Аарон Игл сталкивается с призраками прошлого, согласившись на ночь с анонимным заказчиком.

Подробнее с программой кинофестиваля и условиями его посещения можно ознакомиться на его официальном сайте.

