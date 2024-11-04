Напряженный триллер от студии А24 раскрывает звезду ромкомов нулевых с совершенно неожиданной темной стороны.

28 ноября 2024 года в кинотеатрах Украины выйдет напряженный и зрелищный хоррор-триллер "Еретик" (Heretic) с Хью Грантом в главной роли. Эта лента сочетает в себе жуткую эстетику игры в кошки-мышки на выживание в стиле "Смертельного лабиринта" или франшизы "Пила" и интересные философские размышления о природе религии и веры.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором "Еретика" в Украине, рассказывает об одном из самых ожидаемых фильмов этой осени.

О чем фильм

Лента начинается с того, как две мормонские миссионерки, сестра Пэкстон и сестра Барнс, путешествуют от двери к двери, пытаясь привлечь новых членов в свою религиозную общину. После многочисленных отказов и невежливых ответов они с радостью встречают вежливого мистера Рида, который гостеприимно приглашает их в свой дом, заверив, что его жена тоже дома – как раз печет на кухне пирог. Когда он на мгновение отлучается, сестра Барнс замечает, что запах черничного пирога идет не из кухни, а от ароматической свечи, и понимает, что они с Ридом в доме одни. Женщины пытаются убежать, но понимают, что заперты. А дальше Рид предлагает им выбор между двумя дверями с надписями "Вера" и "Неверие", и миссионерки понимают, что от этого выбора будут зависеть их жизни...

Дом Рида оказывается настоящим продуманным лабиринтом из запутанных туннелей, тайных дверей и ловушек, где в мрачной игре в кошки-мышки две молодые женщины должны испытать свою веру и усомниться во всем, что они когда-либо знали о Боге и Дьяволе. Ведь интерес Рида к проповедям миссионерок был лишь маской, скрывающей его чрезвычайно глубокие знания о религии, к которой он, как оказалось, имеет очень много претензий. Поэтому то, что начиналось как неудобная встреча, постепенно превращается в теологический урок из ада.

Создатели и каст

Фильм "Еретик" написали и сняли Скотт Бек и Брайан Вудс, известные своей сценарной работой во франшизе "Тихое место". Также Бек и Вудс выступили сопродюсерами ленты – вместе со Стейси Шер, которая работала с Квентином Тарантино над его культовыми лентами "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка", а еще спродюсировала драму "Эрин Брокович" и хоррор "Ключ от всех дверей".

Оператором ленты стал Чунг-хун Чунг, который снимал "Олдбоя", "Оно" и "Вонку", а музыкальное сопровождение создал Крис Бейкон, который как композитор работал над фильмами "65", "Люди в черном: Интернешнл" и сериалом "Уэнздей".

"Еретик" Бека и Вудса собрал действительно яркий каст, главным украшением которого, безусловно, является звезда ромкомов начала нулевых Хью Грант ("Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь") в роли мистера Рида.

Между тем, сестер-мормонок сыграли Софи Тэтчер (сериал "Шершни", "MaXXXin") и Хлоя Ист ("Фабельманы").

Нетипичная новинка в "коллекции ужасов" студии А24

Как уже отмечалось, режиссеры и авторы сценария "Еретика" Скотт Бек и Брайан Вудс ранее написали сценарий "Тихого места" – суперуспешного постапокалипсис-горора 2018 года, где герои должны были во что бы то ни стало сохранять полное молчание и тишину, чтобы не стать жертвами внеземных монстров, реагирующих на малейший звук.

Есть определенная ирония в том, что "Еретик" – как фильм-антипод тихого места, ведь эта лента полна разговоров. И разговоров непростых: это – фильм ужасов, где акцент сделан именно на диалогах, разговорах, дебатах и словах как оружии.

Такое большое внимание к беседам нетипично для хорроров. Но и "Еретик" – хоррор нетипичный. И неудивительно, что его мировым дистрибутором стала культовая студия А24, которая специализируется именно на оригинальном высококачественном зрительском, но "странном" кино.

В пакете А24 есть ленты совершенно разных жанров, включая "оскароносные" фильмы "Лунный свет" и "Все везде и сразу". Но именно нетипичные хорроры составляют большую долю самых успешных проектов компании: вспомним хотя бы такие ленты, как "Окажись в моей шкуре" (2013), "Ведьма" (2015), "Солнцестояние" (2019), "Маяк" (2019), "Святая Мод" (2019), трилогия Х (2022-2024). И нет сомнений, что "Еретик" займет достойное место в этой отборной "коллекции ужасов".

Чем пугает "Еретик"

Вероятно, на идею дома-ловушки для "Еретика" Бека и Вудса вдохновила реальная история Генри Говарда Холмса – первого официально зарегистрированного в США серийного убийцы, который в конце 1800-х превратил собственный отель в настоящий "замок убийств", полный скрытых комнат, тупиков и камер пыток.

На самом деле, как для хоррора в "Еретике" немного резких "ужасающих моментов". Вместо этого фильм построен на клаустрофобном напряжении, которое пронизывает его весь. Ограниченный интерьером мрачного дома мистера Рида, "Еретик" использует это маленькое, но на вид безграничное пространство просто блестяще. Тусклое освещение создает атмосферу, которая постоянно напоминает нам, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. Тесное пространство позволяет актерам использовать язык тела и выражения лица захватывающим образом. Крупные планы миссионерок, блуждающих в лабиринте бесконечных комнат и тоннелей, усиливают напряжение, а их близость друг к другу подчеркивает каждое осторожное движение.

Но в первую очередь "Еретик" пугает даже не клаустрофобной атмосферой, а глубокими и жестокими смыслами, заложенными в диалогах – интересных, напряженных, таких, в которых не хочется пропустить ни единого слова. И, кажется, именно в этих диалогах между миссионерками и мистером Ридом происходит главная борьба Добра и Зла.

Ну и, наконец, сам мистер Рид – идеально воспитанный, интеллектуальный, утонченный, но абсолютно помешанный: такой же "высококлассный" маньяк, как Ганнибал Лектор в исполнении Энтони Хопинса в "Молчании ягнят".

Для Хью Гранта, в первую очередь известного по романтическим комедиям, это – первая роль в настоящем хорроре за всю его долгую карьеру (правда, в 1988 году актер все же снялся в хорроре "Логово белого червя", но и тот был комедийный).

В последние годы ныне 64-летний Хью Грант осознанно отходил от ролей романтических героев, все чаще выбирая отрицательных персонажей: вспомнить хотя бы его журналиста-шантажиста из "Джентельменов" или роли утонченных беспринципных негодяев в сериалах "Отыграть назад" и "Очень английский скандал". Но еще никогда он так откровенно не переходил на темную сторону, как в "Еретике".

В фильме Грант демонстрирует свое актерское мастерство, будучи одновременно внимательным вежливым собеседником и жутко нестабильным психопатом. Когда он медленно улыбается, это заставляет сердце сжиматься от страха. Мистер Рид в исполнении Хью Гранта является самым захватывающим типом злодея в кино – угрожающим, полным вызовов и острым, как нож.

Убедительные отзывы

Мировая премьера фильма "Еретик" состоялась в сентябре 2024 года во время международного кинофестиваля в Торонто.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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