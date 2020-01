Mountain Breeze выпустили романтическую песню с личной историей

Участники бэнда планируют сделать эту песню частью следующего альбома.

Украинская группа Mountain Breeze выпустил новую англоязычную песню Why do not we.

"Эта песня - особенная. Она приснилась мне! Я помню как сейчас ... Во сне я шел по коридорам какого-то выставочного здания, и вдруг у меня начала кружиться мелодия припева песни. Я начал искать диктофон, чтобы записать ее, меня пытались отвлечь, но я всем говорил: "Подождите, я должен записать кое-что". Я резко проснулся, однако мелодия продолжила звучать в моей голове. Это было рано утром, я проснулся, взял гитару и пошел на кухню и тихонько записал ее на диктофон", - поделился историей создания сингла фронтмен Mountain Breeze Александр Беляк, передает 112.ua.

Участники бэнда планируют сделать эту песню частью следующего альбома Mountain Breeze.