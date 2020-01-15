Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали поздравление для украинцев (видео)

При этом они напомнили о скорой премьере фильма "Плохие парни навсегда"

Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали поздравление для украинцев.

Читайте такжеПоявился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом (видео)Ролик вместе с титрами опубликован на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.

Актеры поинтересовались, все ли ожили после праздников и готовы ли к комедийному экшну «Плохие парни навсегда», в котором они сыграли главные роли и который выходит в прокат 23 января.

Как известно, режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах.

Ранее УНИАН сообщал о том, кто исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде.