Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали поздравление для украинцев (видео)
16:26, 15 января 2020Кино и музыка
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При этом они напомнили о скорой премьере фильма "Плохие парни навсегда"
Копы-напарники позвали украинцев в кино / film.ru
Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали поздравление для украинцев.
Читайте такжеПоявился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом (видео)Ролик вместе с титрами опубликован на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.
Актеры поинтересовались, все ли ожили после праздников и готовы ли к комедийному экшну «Плохие парни навсегда», в котором они сыграли главные роли и который выходит в прокат 23 января.
Как известно, режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах.
Ранее УНИАН сообщал о том, кто исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде.
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