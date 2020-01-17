Yungblud выступит на Atlas Weekend 2020

Английский певец Доминик Ричард Харрисон больше известный под псевдонимом Yungblud.

Английский певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud, выступит на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.

Читайте такжеНа Atlas Weekend выступит группа из "Большой четверки" треш-метала

"Он играет на гитаре с 2 лет, а в 11 начал писать собственные песни. Сейчас ему 22 и он уже успел завоевать меломанское сердце дочки Ноэля Галлахера, написать саундтрек для сериала "TH1RTEEN R3ASONS WHY", выступить на разогреве у Muse и записать трек вместе с Дэном Рейнольдсом из Imagine Dragons. А уже этим летом он наконец-то заиграет в Киеве", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Уже известны два ключевых хедлайнера фестиваля – рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил прошлогодний фестиваль, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металлисты Within Temptation.