Названа самая популярная песня 2019 года (видео)

Музыкальный сервис Shazam составил список песен, которые чаще всего искали пользователи в 2019 году.

На первом месте - песня Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш, пишет издание Variety.

На второй строчке оказалась композиция Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди, а на третьей — Dance Monkey австралийской артистки Tones and I.

На четвертой позиции разместился ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko, а пятая строчка досталась работе Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys.

