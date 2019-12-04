Названа самая популярная песня 2019 года (видео)

Shazam узнал какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году.

Музыкальный сервис Shazam составил список песен, которые чаще всего искали пользователи в 2019 году. Читайте такжеАни Лорак оголила ягодицы и грудь в новом клипе (фото, видео) На первом месте - песня Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш, пишет издание Variety. На второй строчке оказалась композиция Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди, а на третьей — Dance Monkey австралийской артистки Tones and I. На четвертой позиции разместился ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko, а пятая строчка досталась работе Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys. Напомним, 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии M1 Music Awards. 5 Seasons.

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