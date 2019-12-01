Стали известны победители премии M1 Music Awards-2019
В субботу, 30 ноября, во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии "M1 Music Awards. 5 Seasons".
По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.
Церемония вручения наград состоялась в пятый раз. Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло". Их у коллектива было пять. За ними шла певица NK и Тина Кароль, у которых было по четыре номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK.
Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019:
Певица года – NK (Настя Каменских).
Певец года – Монатик
Группа года – Время и Стекло
Фаворит года – Время и Стекло
Прорыв года – MELOVIN
Клип года – Монатик "Каждый раз"
Червона рута – NK "Обіцяю"
Dance parade – Монатик "Love It Ритм"
"Рок, только рок" – Без обмежень "Зорі запалали"
Хит года – Время и Стекло "Дым"
За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка
Золотой граммофон – Тина Кароль "Сила высоты"