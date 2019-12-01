Стали известны победители премии M1 Music Awards-2019

По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.

В субботу, 30 ноября, во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии "M1 Music Awards. 5 Seasons".

По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.

Церемония вручения наград состоялась в пятый раз. Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло". Их у коллектива было пять. За ними шла певица NK и Тина Кароль, у которых было по четыре номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019:

Певица года – NK (Настя Каменских).

Певец года – Монатик

Группа года – Время и Стекло

Фаворит года – Время и Стекло

Прорыв года – MELOVIN

Клип года – Монатик "Каждый раз"

Червона рута – NK "Обіцяю"

Dance parade – Монатик "Love It Ритм"

"Рок, только рок" – Без обмежень "Зорі запалали"

Хит года – Время и Стекло "Дым"

За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка

Золотой граммофон – Тина Кароль "Сила высоты"