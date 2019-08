Лана Дель Рей представила второй за неделю клип и новый альбом (видео)

В новый альбом вошло 14 песен.

Популярная американская певица Лана дель Рей презентовала новый альбом под названием "Norman F*cking Rockwell".

В него вошло 14 песен. Продюсером релиза выступил лауреат премии Grammy Джек Антонофф, известный также по сотрудничеству с Тейлор Свифт.

Вместе с тем, певица выпусти уже второй за последнюю неделю клип на одну из песен альбома - "Doin’ Time". В клипе певица превратилась в великана, гуляющего по городу и мстящего неверным парням. Режиссером клипа вновь стал Рич Ли.

Видео Lana Del Rey

Как сообщал УНИАН, Лана Дель Рей презентовала первый в этом году клип, объединив в нем сразу две песни "Fuck It I Love You" и "The Greatest". Режиссером также стал Рич Ли.