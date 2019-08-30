Лана Дель Рей представила второй за неделю клип и новый альбом (видео)
11:18, 30 августа 2019Кино и музыка
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В новый альбом вошло 14 песен.
Лана Дель Рей выпустила новый альбом / фото instagram.com/lanadelrey
Популярная американская певица Лана дель Рей презентовала новый альбом под названием "Norman F*cking Rockwell".
В него вошло 14 песен. Продюсером релиза выступил лауреат премии Grammy Джек Антонофф, известный также по сотрудничеству с Тейлор Свифт.
Вместе с тем, певица выпусти уже второй за последнюю неделю клип на одну из песен альбома - "Doin’ Time". В клипе певица превратилась в великана, гуляющего по городу и мстящего неверным парням. Режиссером клипа вновь стал Рич Ли.
Видео Lana Del Rey
Как сообщал УНИАН, Лана Дель Рей презентовала первый в этом году клип, объединив в нем сразу две песни "Fuck It I Love You" и "The Greatest". Режиссером также стал Рич Ли.
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