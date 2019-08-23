Лана Дель Рей презентовала первый в этом году клип, объединив в нем сразу две песни (видео)
10:27, 23 августа 2019Кино и музыка
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Режиссером клипа стал Рич Ли, известный своими клипами для Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas.
Лана Дель Рей выпустила новый клип / скриншот
Популярная американская певица Лана Дель Рей впервые в этом году выпустила клип сразу на две песни.
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9-минутное видео на песни "Fuck It I Love You" и "The Greatest" опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.
Видео, традиционно для Ланы, пропитано эстетикой старых фильмов. Режиссером видео стал Рич Ли, известный своими клипами для Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas.
Меньше, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.
Как сообщал УНИАН, 2 августа популярная американская певица Ариана Гранде презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend", записанную совместно с группой Social House. За считанные часы видео набрало более 5 миллионов просмотров.
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