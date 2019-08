Лана Дель Рей презентовала первый в этом году клип, объединив в нем сразу две песни (видео)

Режиссером клипа стал Рич Ли, известный своими клипами для Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas.

Популярная американская певица Лана Дель Рей впервые в этом году выпустила клип сразу на две песни.

Читайте такжеСэм Смитт впервые в этом году выпустил клип и набрал более полумиллиона просмотров за считанные часы (видео)

9-минутное видео на песни "Fuck It I Love You" и "The Greatest" опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

Видео, традиционно для Ланы, пропитано эстетикой старых фильмов. Режиссером видео стал Рич Ли, известный своими клипами для Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas.

Меньше, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.

Как сообщал УНИАН, 2 августа популярная американская певица Ариана Гранде презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend", записанную совместно с группой Social House. За считанные часы видео набрало более 5 миллионов просмотров.