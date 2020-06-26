Ягодное лакомство на зиму: рецепты варенья и желе из красной смородины

Сладкое варенье или желе из красной смородины порадует зимой своим летним ягодным вкусом.

Варенье из красной смородины (красной смородины) – это полезное, витаминное и сладкое лакомство, которое можно без особых усилий достаточно быстро заготовить на зиму.

Такое варенье или джем будет отличным дополнением к чаепитию. Также его часто используют для украшения тортов, пирожных и десертов.

Варенье из красной смородины 5-минутка

Красная смородина - 500 г

Сахар - 500 г

На несколько минут ягоды опустить в холодную воду, удалить различный мусор. Очистить от веток и листьев, сполоснуть, встряхнуть.

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Часть смородины размять, чтобы ускорить растворение сахара.

Засыпать сахарным песком, перемешать. Оставить минут на пять – до выделения большого количества сока.

Отправить на огонь, кипятить, уменьшить нагрев и при постоянном бурлении варить ровно пять минут. Параллельно снимать розовую пену, которая будет образовываться.

Разлить горячее варенье 5-минутку из красной смородины по стерильным банкам, закрыть также стерильной крышкой.

Остудив варенье, перенести его на хранение в кладовую. Открыв, держать в холодильнике.

Желе из красной смородины на зиму

Красная смородина - 1 кг

Сахар - 1,2 кг

Ягоды очистить от веточек и промыть несколько раз, пока вода не станет чистой.

Измельчить смородину в блендере или прокрутить на мясорубке. Затем протереть через сито от косточек и шкурок.

Измерить количество полученного пюре, и взять сахара в два или полтора раза больше. Положить пюре на огонь, добавив половину нормы сахара. Довести до кипения, но не кипятить. Если будет немного пены, то снять ее.

Когда растворится первая половина сахара, добавить остальную. Размешать, подержать еще на огне, помешивая 2 минуты и выключить огонь. Получается довольно жидкая консистенция, которая превращается в желе по мере остывания.

Сразу же разлить в подготовленные чистые банки и закрыть крышками. Дать остыть. Можно хранить в холодильнике или без.

Варенье из красной смородины и крыжовника

Красная смородина - 1,5 кг

Крыжовник - 3 кг

Сахар - 2 кг

Помыть крыжовник, просушить его, удалив все лишнее. Засыпать в глубокую посуду и подавить деревянной толкушкой – ягоды должны лопнуть. Так же обработать и красная смородина.

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Выжать из смородины и крыжовника весь сок. Перетереть их через сито, удалив косточки и кожуры.

Сок смородины смешать с сахаром, поставить на плиту и довести до кипения, помешивая. Добавить крыжовник, перемешать и довести до кипения. Варить 20 минут, уменьшив огонь до минимума. Варенье периодически перемешивать и убирать пенку.

Готовое варенье разлить по простерилизованным банкам и закрутить. Перевернуть банки вверх дном, укутать до остывания.

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