Ароматная и хрупкая выпечка: как приготовить нежный тертый пирог

Рассыпчатый пирог с любым вареньем, или свежими ягодами и фруктами в летний сезон – очень вкусная выпечка.

Тертый пирог – хрупкая, нежная и по-домашнему очень вкусная выпечка, от которой просто невозможно оторваться!

Готовятся такие пироги обычно на основе "правильного" песочного теста, и они неизменно получаются аппетитными, рассыпчатыми, с несравненным ароматом.

Одной из самых популярных начинок для тертых пирогов является варенье. Однако не менее интересные и вкусные пироги можно испечь и с яблоками, лимоном, различными ягодами, абрикосами, сухофруктами или же со сгущенным молоком – зависит от вкусовых предпочтений.

Такая выпечка станет прекрасным вкусным дополнением к посиделкам с друзьями, а также на приятной ноте завершит семейный обед или ужин.

Венгерский тертый пирог

Мука – 2 ст. (320 г)

Масло сливочное комнатной температуры – 200 г + для смазывания формы

Сахар – 1 ст. (200 г)

Яичные желтки – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль (мелкая) – 1/8 ч. л.

Джем малиновый (или другой по вкусу, не слишком сладкий) – 3/4 ст.

Просеять в миску муку, добавить разрыхлитель и соль.

Взбить миксером размягченное масло (на большой скорости) до пышного состояния. Добавить к маслу сахар и желтки. Взбивать 4-5 минут, пока не растворится сахар, а масса не станет воздушной и легкой. Уменьшить скорость миксера до минимальной и добавлять постепенно муку. Замешивать (сбивать) тесто еще в течение 1-2 минут.

Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, слегка (быстро) вымесить его руками. Разделить на две части, сформировать два шара и завернуть их в пищевую пленку. Поместить тесто в морозильную камеру минимум на 30 минут (до 3 часов).

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Разогреть духовку до 180°C. Смазать маслом форму со съемными бортами (диаметром 23-25 см). Натереть одну часть замороженного теста на крупной терке, пытаясь полностью покрыть дно формы.

Выложить джем на тесто (оставить незакрытыми края). Равномерно натереть сверху вторую часть теста.

Выпекать пирог 25-30 минут, до золотистого цвета. Остудить выпечку и можно разрезать на части и лакомиться вкусным пирогом.

Тертый пирог с фруктами

Для теста

Мука – 350 г

Сахар – 170 г

Масло сливочное – 170 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 10 г

Ванилин – 1 щепотка

Соль – 1 щепотка

Для начинки

Яблоки - 3 шт.

Сахар (можно коричневый) – 80 г

Вода – 3 ст. л.

Сок лимонный – 3 ст. л.

Груша – 1 шт.

Корица – 1 ч. л.

В просеянную с разрыхлителем муку добавить сахар, соль, ванилин, перемешать. Добавить яйцо и сливочное масло. Хорошо перемешать в крошку.

Яблоки и грушу помыть, почистить и удалить сердцевину. Нарезать небольшими кубиками.

В сковороду насыпать сахар, добавить воду и дать покипеть минуту на медленном огне. Добавить лимонный сок, дать покипеть еще 1-2 минуты. Добавить яблоки и корицу, перемешать. Проварить 2-3 минуты на небольшом огне (чтобы не превратились в кашу).

В разъемную форму высыпать половину теста. И разровнять по дну формы. На тесто выложить част остывшей начинки и разровнять. Высыпать оставшееся тесто на начинку.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180°C примерно 40 минут. Готовому пирогу дать немного постоять в форме, затем освободить от формы и остудить.

Тертый пирог с творогом и шоколадом

Для теста

Масло сливочное (замороженное) – 250 г

Мука – 320 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Сахар – 50 г

Для начинки

Творог – 500 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 50 г

Сахар ванильный - 1 ч. л.

Какао-порошок – 2-3 ст. л.

Соль – щепотка

Масло для теста предварительно лучше заморозить, тогда его легче будет натереть на терке.

Смешать муку, сахар, разрыхлитель и натертое на крупной терке сливочное масло. Перетереть все в крошку. Тесто убрать в холодильник.

Готовим начинку. Собрать все в чашке и перетереть блендером (можно воспользоваться обычным миксером) до однородной массы.

Выстелить дно формы пекарской бумагой и высыпать 2/3 теста. Распределить и уплотнить руками, при этом формируя небольшой бортик.

Вылить вкусную начинку и аккуратно выровнять. Сверху равномерно высыпать оставшиеся крошки. Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать 40 минут при температуре 180°C.

Тертый сливовый пирог с шоколадом

Для светлого теста

Мука – 200 г

Масло сливочное – 120 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для шоколадного теста

Шоколад темный – 120 г

Масло сливочное – 60 г

Сахар – 1 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для штрейзеля (крошки)

Мука – 100 г

Сахар – 80 г

Масло сливочное – 60 г

Для начинки

Сливы – 500 г

Крахмал – 1 ст. л.

Просеять в миску муку, перемешать с разрыхлителем. Нарезать маленькими кубиками мягкое сливочное масло, перетереть его с мукой до однородной крошки. Вмешать яйцо.

Месить тесто, пока оно не станет однородным и не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пакет и убрать в морозилку.

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Для приготовления шоколадного теста растопить сливочное масло с кусочками шоколада на водяной бане. Всыпать сахар, перемешать и оставить на 15-20 минут остывать. Затем добавить яйца, разрыхлитель и муку. Тесто должно получиться вязким и густым.

Для штрейзеля перемешать мягкое, но не растопленное сливочное масло с сахаром и мукой.

Форму застелить пергаментом. Достать из морозилки тесто и натереть его на крупной терке. Часть из него распределить по всему дну формы для выпечки.

На песочное тесто выложить и разровнять шоколадное тесто.

Сливы разрезать пополам и удалить косточки. Обмакивая срезом в крахмал, выложить большую часть слив срезом на шоколадное тесто. Поставить пирог в разогретую до 180°C духовку на 15 минут.

Достать пирог и посыпать оставшейся частью теста-крошки. Выложите остальные сливы на пирог, также обмакнув их в крахмал. Поставить шоколадно-сливовый пирог в духовку, выпекать до готовности, примерно 30-40 минут.

Готовый сливовый пирог с шоколадом охладить и подавать к столу.

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