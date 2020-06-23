Яркий и сочный салат с авокадо: рецепты оригинального блюда
Салат с авокадо – блюдо для настоящих гурманов.
Читайте такжеВкусные маринованные огурцы: простые рецепты хрустящей закуски
Необычный вкус авокадо вступает в интересный симбиоз с другими продуктами. Очень вкусные сочетания, в частности, будут с помидорами, тунцом, курицей, креветками, сыром, оливками, виноградом, киви и апельсинами.
Готовить такой салат очень интересно и просто, важно при этом выбирать спелый фрукт. Салат с авокадо станет прекрасным вариантом для вечерней трапезы.
Салат с лососем и авокадо
- Грейпфрут - 1 шт.
- Лосось (филе) - 250 г
- Авокадо – 0,5 шт.
- Салат Латук - 4 листа
- Соль по вкусу
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Лимонный сок - 2 ст.л.
- Перец черный молотый - по вкусу
- Имбирь молотый - по вкусу
Филе лосося посолить и натереть молотым имбирем. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и лосося обжарить по 5 минут с каждой стороны.
Авокадо почистить, нарезать небольшими кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
Листья салата порвать руками. Грейпфрут очистить от пленок и нарезать.
Готового лосося выложить на блюдо и размять вилкой.
Сверху разложить авокадо и грейпфрут, заправить оливковым маслом. Салат с лососем, грейпфрутом и авокадо готов.
Салат "Тигрина грация"
- Семга (малосолена) - 70 г
- Огурец - 1 шт.
- Сыр Фета - 70 г
- Листья салата - несколько штук
- Авокадо - 0,5 шт.
- Сок лимона
- Оливковое масло - 1,5 ст. л.
- Горчица дижонская - 1 ч. л.
- Мед - 1 ч. л.
- Перец черный - по вкусу
Выложить на тарелку листья салата, сверху порезанный кубиками огурчик. Затем кубики семги и кубики авокадо.
Готовим заправку. Хорошенько смешать мед, горчицу, оливковое масло и лимонный сок. Все поперчить (солить не нужно).
Последним слоем выложить кусочки сыра, заправить перед подачей на стол.
Салат из авокадо с курицей
- Куриное филе - 200 г
- Помидоры - 150 г
- Авокадо - 1 шт.
- Лук красный - 1 шт.
- Листья салата - 100 г
- Перец черный молотый - по вкусу
Для заправки
- Сок лайма - 2 ст.л.
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Сахар - щепотка
- Морская соль - щепотка
Листья салата вымыть и порвать руками на небольшие кусочки.
Куриное филе отварить до готовности. Охладить и нарезать небольшими ломтиками.
Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Помидоры нарезать кусочками.
Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Сразу сбрызнуть их соком лайма, чтобы не потемнели.
Готовим заправку. Соединить сок лайма с растительным маслом, сахаром и солью. Слегка взбить вилкой и оставить на 5 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились.
В салатнике соединить курицу, авокадо, помидоры, лук и листья салата. Полить заправкой и аккуратно перемешать. Посыпать салат свежемолотым черным перцем и подавать к столу.
Салат с авокадо под горчично-медовым соусом
- Авокадо - 0,5 шт.
- Креветки - 40 г
- Маслины - 8 шт.
- Лук - по вкусу
- Помидоры - 1 шт.
- Лимонный сок - 1 ст.л.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Горчица - 1 ч.л.
- Мед - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
Читайте такжеАроматный зеленый борщ: рецепты вкусного и полезного блюда
Авокадо нарезать небольшими кубиками, добавить мелко нарезанный лук и сбрызнуть лимонным соком или рисовым (винным) уксусом. Заправить оливковым маслом, посолить.
Помидор нарезать кубиками. Маслины мелко нарубить. Добавить креветки, и перемешать салат.
Готовим соус. Смешать оливковое масло, мед и горчицу.
Выкладывать салат порционно в сервировочную форму, и добавить соус (можно весь салат приправить сразу, если не планируется порционная подача к столу).
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram