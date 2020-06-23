Яркий и сочный салат с авокадо: рецепты оригинального блюда

Сочетание авокадо и других продуктов дает невероятно вкусный и пикантный салат.

Салат с авокадо – блюдо для настоящих гурманов.

Читайте такжеВкусные маринованные огурцы: простые рецепты хрустящей закуски

Необычный вкус авокадо вступает в интересный симбиоз с другими продуктами. Очень вкусные сочетания, в частности, будут с помидорами, тунцом, курицей, креветками, сыром, оливками, виноградом, киви и апельсинами.

Готовить такой салат очень интересно и просто, важно при этом выбирать спелый фрукт. Салат с авокадо станет прекрасным вариантом для вечерней трапезы.

Салат с лососем и авокадо

Грейпфрут - 1 шт.

Лосось (филе) - 250 г

Авокадо – 0,5 шт.

Салат Латук - 4 листа

Соль по вкусу

Оливковое масло - 2 ст.л.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Перец черный молотый - по вкусу

Имбирь молотый - по вкусу

Филе лосося посолить и натереть молотым имбирем. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и лосося обжарить по 5 минут с каждой стороны.

Авокадо почистить, нарезать небольшими кубиками и сбрызнуть лимонным соком.

Листья салата порвать руками. Грейпфрут очистить от пленок и нарезать.

Готового лосося выложить на блюдо и размять вилкой.

Сверху разложить авокадо и грейпфрут, заправить оливковым маслом. Салат с лососем, грейпфрутом и авокадо готов.

Салат "Тигрина грация"

Семга (малосолена) - 70 г

Огурец - 1 шт.

Сыр Фета - 70 г

Листья салата - несколько штук

Авокадо - 0,5 шт.

Сок лимона

Оливковое масло - 1,5 ст. л.

Горчица дижонская - 1 ч. л.

Мед - 1 ч. л.

Перец черный - по вкусу

Выложить на тарелку листья салата, сверху порезанный кубиками огурчик. Затем кубики семги и кубики авокадо.

Готовим заправку. Хорошенько смешать мед, горчицу, оливковое масло и лимонный сок. Все поперчить (солить не нужно).

Последним слоем выложить кусочки сыра, заправить перед подачей на стол.

Салат из авокадо с курицей

Куриное филе - 200 г

Помидоры - 150 г

Авокадо - 1 шт.

Лук красный - 1 шт.

Листья салата - 100 г

Перец черный молотый - по вкусу

Для заправки

Сок лайма - 2 ст.л.

Растительное масло - 1 ст.л.

Сахар - щепотка

Морская соль - щепотка

Листья салата вымыть и порвать руками на небольшие кусочки.

Куриное филе отварить до готовности. Охладить и нарезать небольшими ломтиками.

Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Помидоры нарезать кусочками.

Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Сразу сбрызнуть их соком лайма, чтобы не потемнели.

Готовим заправку. Соединить сок лайма с растительным маслом, сахаром и солью. Слегка взбить вилкой и оставить на 5 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились.

В салатнике соединить курицу, авокадо, помидоры, лук и листья салата. Полить заправкой и аккуратно перемешать. Посыпать салат свежемолотым черным перцем и подавать к столу.

Салат с авокадо под горчично-медовым соусом

Авокадо - 0,5 шт.

Креветки - 40 г

Маслины - 8 шт.

Лук - по вкусу

Помидоры - 1 шт.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Горчица - 1 ч.л.

Мед - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Читайте такжеАроматный зеленый борщ: рецепты вкусного и полезного блюда

Авокадо нарезать небольшими кубиками, добавить мелко нарезанный лук и сбрызнуть лимонным соком или рисовым (винным) уксусом. Заправить оливковым маслом, посолить.

Помидор нарезать кубиками. Маслины мелко нарубить. Добавить креветки, и перемешать салат.

Готовим соус. Смешать оливковое масло, мед и горчицу.

Выкладывать салат порционно в сервировочную форму, и добавить соус (можно весь салат приправить сразу, если не планируется порционная подача к столу).

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram