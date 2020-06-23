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Яркий и сочный салат с авокадо: рецепты оригинального блюда

15:24, 23 июня 2020
Праздники
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Вкусный салат с авокадо - рецепт / фото gastronom.ru

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Необычный вкус авокадо вступает в интересный симбиоз с другими продуктами. Очень вкусные сочетания, в частности, будут с помидорами, тунцом, курицей, креветками, сыром, оливками, виноградом, киви и апельсинами.

Готовить такой салат очень интересно и просто, важно при этом выбирать спелый фрукт. Салат с авокадо станет прекрасным вариантом для вечерней трапезы.

Салат с лососем и авокадо

  • Грейпфрут - 1 шт.
  • Лосось (филе) - 250 г
  • Авокадо – 0,5 шт.
  • Салат Латук - 4 листа
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло - 2 ст.л.
  • Лимонный сок - 2 ст.л.
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Имбирь молотый - по вкусу

Филе лосося посолить и натереть молотым имбирем. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и лосося обжарить по 5 минут с каждой стороны.

Авокадо почистить, нарезать небольшими кубиками и сбрызнуть лимонным соком.

Листья салата порвать руками. Грейпфрут очистить от пленок и нарезать.

Как приготовить салат с авокадо / фото pinterest.com

Готового лосося выложить на блюдо и размять вилкой.

Сверху разложить авокадо и грейпфрут, заправить оливковым маслом. Салат с лососем, грейпфрутом и авокадо готов.

Салат "Тигрина грация"

  • Семга (малосолена) - 70 г
  • Огурец - 1 шт.
  • Сыр Фета - 70 г
  • Листья салата - несколько штук
  • Авокадо - 0,5 шт.
  • Сок лимона
  • Оливковое масло - 1,5 ст. л.
  • Горчица дижонская - 1 ч. л.
  • Мед - 1 ч. л.
  • Перец черный - по вкусу

Выложить на тарелку листья салата, сверху порезанный кубиками огурчик. Затем кубики семги и кубики авокадо.

Готовим заправку. Хорошенько смешать мед, горчицу, оливковое масло и лимонный сок. Все поперчить (солить не нужно).

Последним слоем выложить кусочки сыра, заправить перед подачей на стол.

Салат из авокадо с курицей

  • Куриное филе - 200 г
  • Помидоры - 150 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Лук красный - 1 шт.
  • Листья салата - 100 г
  • Перец черный молотый - по вкусу

Для заправки

  • Сок лайма - 2 ст.л.
  • Растительное масло - 1 ст.л.
  • Сахар - щепотка
  • Морская соль - щепотка

Листья салата вымыть и порвать руками на небольшие кусочки.

Куриное филе отварить до готовности. Охладить и нарезать небольшими ломтиками.

Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Помидоры нарезать кусочками.

Рецепты салата с авокадо / фото 1000.menu

Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать небольшими кусочками. Сразу сбрызнуть их соком лайма, чтобы не потемнели.

Готовим заправку. Соединить сок лайма с растительным маслом, сахаром и солью. Слегка взбить вилкой и оставить на 5 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились.

В салатнике соединить курицу, авокадо, помидоры, лук и листья салата. Полить заправкой и аккуратно перемешать. Посыпать салат свежемолотым черным перцем и подавать к столу.

Салат с авокадо под горчично-медовым соусом

  • Авокадо - 0,5 шт.
  • Креветки - 40 г
  • Маслины - 8 шт.
  • Лук - по вкусу
  • Помидоры - 1 шт.
  • Лимонный сок - 1 ст.л.
  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Горчица - 1 ч.л.
  • Мед - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу

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Авокадо нарезать небольшими кубиками, добавить мелко нарезанный лук и сбрызнуть лимонным соком или рисовым (винным) уксусом. Заправить оливковым маслом, посолить.

Помидор нарезать кубиками. Маслины мелко нарубить. Добавить креветки, и перемешать салат.

Готовим соус. Смешать оливковое масло, мед и горчицу.

Выкладывать салат порционно в сервировочную форму, и добавить соус (можно весь салат приправить сразу, если не планируется порционная подача к столу).

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