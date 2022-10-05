Народный праздник 5 октября известен под названиями Иона, Фок Вертоградарь, Листопадная.

Христиане отмечают церковный праздник 5 октября в честь ветхозаветного пророка Ионы и мученика Фоки Ветроградаря. Святой Фока считается покровителем моряков, поэтому в этот день можно помолиться о здоровье и счастье близких моряков или поставить свечу за их благополучие в церкви.

Наши предки в этот день чтили осину. Этому дереву приписывали магические и целебные свойства. В деревнях осиновый кол вбивали во дворе и на пастбище, чтобы защитить скот от нечистых сил, а также привязывали кол к воротам или входной двери.

Люди с хроническими болезнями в этот день находили осину и говорили дереву "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу", после чего повязывали на дерево свой пояс. Наши предки верили, что после такого ритуала дерево заберет себе все болезни человека.

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К этому времени наши предки заканчивали уборку редьки и тыквы. Дата считается удачной для приготовления блюд из корнеплодов и заготовки консервации на зиму.

Что нельзя делать 5 октября

Наши предки считали, что 5 октября нельзя есть рыбу из уважения к покровителю этого дня, поскольку святой Ион погиб в желудке кита. Неудачный день для приготовления вина из домашнего винограда. Напиток вряд ли получится вкусным.

Приметы погоды 5 октября

Если много паутины летает, то осень будет теплой, а зима - поздней.

Если черемуха и клен уже стоят без листьев, то зима будет ранней и морозной.

Сойки громко поют - к скорому потеплению.

Мало шишек на сосне - к теплой зиме.

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