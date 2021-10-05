Сегодня верующие чтут память нескольких святых.

Святой Иона был из числа малых пророков. Жил в VIII веке до Рождества Христова, был преемником пророка Елисея. Однажды Бог послал Иона в Ниневию,чтобы тот надоумил людей признать свои грехи и покаяться. Иона не хотел этого, так как знал, что если ниневитяне исправятся, Бог простит их. Иона желал гибели ниневитянам за то, что они причинили вред его родине.

Читайте также5 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИона сел на корабль и поплыл в другое место. Начался шторм, корабельщики решили, что Бог гневается на кого-то из них, бросили жребий, он выпал на Иона. Тот признался, что противился воле Господа и желал людям смерти. Корабельщики выбросили Иона в море, его тут же проглотил огромный кит. Находясь в чреве, Иона молился Господу о прощении. Бог услышал его, кит выплюнул Иона, тот пошел в Ниневию и сказал людям, что они должны покаяться. Ниневитяне приняли Господа, наложили трехдневный пост и город остался цел.

Пророк долго просил Господа о смерти, но Всевышний не хотел убивать Иона. Тогда пророк возвратился домой, а трехдневное его пребывание во чреве кита стало символом трехдневной смерти и Воскресения Христова.

В честь этого святого сегодня отмечается народный праздник 5 октября - Листопадная.

Православный праздник 5 октября - день памяти святого Фоки

Фока жил в городе Синопе и занимался садоводством. Вел благочестивый образ жизни, был добрым и милосердным человеком. Большую часть заработанных денег отдавал бедным. Правителю Синопа не нравилось, что Фока исповедует христианство, поэтому он послал людей убить садовника.

Палачи пришли в дом православного и спрашивали у него, где им найти Фоку. Тот пообещал найти человека, который им нужен, накормил их и предложил остаться до утра. Ночью, пока воины спали, Фока приготовил себе гроб. Утром объявил посланникам, что он и есть тот, кто им нужен, попросил убить его. Воины долго не соглашались, но затем поддались на уговоры и выполнили приказ царя. Мощи святого Фоки были объявлены чудотворными.

Праздник 5 октября - день памяти праведного Петра

Петр жил в Константинополе в VI веке. Зарабатывал на жизнь, собирая подачи, был скупым человеком и никогда не давал милостыню. Один из нищих однажды поспорил с коллегами по цеху, что выпросит у Петра милостыню. Дождался, пока Петр будет ехать с собранным хлебом, подошел к нему и начал просить. Петр разозлился и, за неимением камня, бросил в него хлебом.

Читайте такжеЦерковный праздник 4 октября - религиозные торжества, приметы, запреты дняЧерез недолгое время Петр заболел и ночью увидел сон. Ему снилось, что вершится над ним суд, где оценивают его добрые и худые дела. Оказалось, что чаша с плохими поступками переполнена, а на противоположной стороне весов лежит только хлеб, которым он бросил в нищего. И та чаша перевесила. Петр понял, что даже один хороший поступок может затмить все плохие.

С того момента Петр полюбил благотворительность, раздал все свое имущество бедным, убедил своего раба продать хозяина в рабство, а вырученные деньги отдать беднякам. За такое решение Господь удостоил Петра дара чудотворения.

Приметы 5 октября

листья на березах еще остаются - снег выпадет нескоро;

мало шишек на деревьях - зима будет теплой;

с этого дня заканчивается бабье лето и начинается осень.

Что сегодня нельзя делать

Церковь считает, что в этот день категорически запрещено есть рыбу. Если проигнорировать запрет, то накличете на себя беду и болезни. Также 5 октября нежелательно с кем-то ссориться - конфликт продлится долго и помириться будет непросто.

Если 5 октября решили пойти в лес, остерегайтесь незнакомых мужчин. Согласно народным поверьям, часто в этот день в лес выходит леший, который превращается в старика.

Что можно делать 5 октября

Наши предки в этот период заканчивали сбор редьки. Из нее в старину готовили многие блюда, делали лекарственные мази и "припарки". Кроме наружного применения, использовали и внутрь - подавали на стол с квасом, солью и луком.

Святого Фоку считали заступником от пожаров и ненастий, поэтому в этот день можно помолиться мученику о том, чтобы он уберег семью от бед.

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Автор: Кристина Кащавцева