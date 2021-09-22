Народный праздник 22 сентября получил в народе названия Иоаким и Анна, Поднесеньев день.

22 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь праведных Иоакима и Анны, родителей Богоматери. Этим святым молятся бесплодные пары для излечения недуга, а также пары, у которых не получается зачать ребенка.

Наши предки назвали эту дату "Поднесеньев день". В этот праздник к молодоженам приходили родственники и смотрели, как живут молодые, давали советы. Молодая хозяйка пекла пироги для гостей. С этой даты начинали заготавливать дрова на зиму.

22 сентября – день осеннего равноденствия. С этой даты ночи становятся длиннее, а дни короче. В этот день магическими свойствами наделяют огонь и воду. Наши предки отмечали день осеннего равноденствия как дату начала настоящей осени.

Что нельзя делать 22 сентября

В эту дату нельзя начинать новых дел. 22 сентября нельзя материться, ссориться, обсуждать человека за спиной. Запрещено заниматься рукоделием, убирать в доме. Мамам не стоит ругать своих дочерей.

Приметы погоды 22 сентября

Если с вишни ещё опали листья – погода будет теплой.

Много паутины – к морозной зиме.

Если с сосны или елки упало много рыжих иголок, то зима будет снежной.

Утренний иней сулит плохой урожай в следующем году.

Автор: Екатерина Пулатова