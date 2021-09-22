22 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь праведных Иоакима и Анны, родителей Богоматери. Этим святым молятся бесплодные пары для излечения недуга, а также пары, у которых не получается зачать ребенка.
Наши предки назвали эту дату "Поднесеньев день". В этот праздник к молодоженам приходили родственники и смотрели, как живут молодые, давали советы. Молодая хозяйка пекла пироги для гостей. С этой даты начинали заготавливать дрова на зиму.
22 сентября – день осеннего равноденствия. С этой даты ночи становятся длиннее, а дни короче. В этот день магическими свойствами наделяют огонь и воду. Наши предки отмечали день осеннего равноденствия как дату начала настоящей осени.
Что нельзя делать 22 сентября
- В эту дату нельзя начинать новых дел.
- 22 сентября нельзя материться, ссориться, обсуждать человека за спиной.
- Запрещено заниматься рукоделием, убирать в доме.
- Мамам не стоит ругать своих дочерей.
Приметы погоды 22 сентября
- Если с вишни ещё опали листья – погода будет теплой.
- Много паутины – к морозной зиме.
- Если с сосны или елки упало много рыжих иголок, то зима будет снежной.
- Утренний иней сулит плохой урожай в следующем году.