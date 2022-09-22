Какой православный праздник 22 сентября отмечают христиане и что ни в коем случае нельзя делать сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Праведные Иоаким и Анна были родителями матери Иисуса Христа - Девы Марии. Иоаким происходил из царского рода, Анна - из семьи священника. За благочестивую жизнь они удостоились чести стать родителями Богородицы. Память святых почитается на следующий день после праздника Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день отмечается народный праздник 22 сентября - Иоаким и Анна.

Православный праздник 22 сентября - день памяти Иосифа Волоцкого (Волокамского)

Святой родился близ Волокамска в 1440 году. Учился в монастыре, был обучен не только наукам, но и Божьему Слову. Вел благочестивую иноческую жизнь. Много молился, часто постился и читал псалмы. Через несколько лет в тот же монастырь поступил и отец Иосифа.

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В 1479 году Иосиф основал свой монастырь. Рядом построил особый дом, в котором его иноки помогали нищим и больным. К Иосифу приходили даже бояре и князья, чтобы получить духовное наставление. Святой всю жизнь прививал людям заботу о слабых, любовь и принципы благочестивой жизни.

Иосиф также известен, как ярый противник еврейских учений, которые считал ересью. Написал об этом книгу и скончался в 1515 году.

Какой праздник 22 сентября - день памяти мученика Севериана

Севериан происходил из славного рода и жил в Севастии. В те времена правитель Лициний устраивал гонения на христиан. Однажды власти схватили 40 мучеников, Севериан умолял их не отрекаться от Бога. Тогда Севериана вызвали к императору.

Мученика долго истязали, а после заключили в темницу. Всё это время Севериан говорил о том, что рад страдать за Христа. В конце мученика казнили - привязали камень к ногам, перетянули шею веревкой и повесили на стене.

Приметы 22 сентября

много паутины сегодня - зима наступит скоро и будет морозной;

22 сентября выпал снег - в следующем году будет плохой урожай;

листья с вишни не опали - к хорошей погоде;

гололед 22 сентября - скоро пойдут дожди.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день не стоит начинать ничего нового, если дело касается работы. Зато можно завязывать романтические отношения. Как и в любой другой православный праздник, сегодня нежелательно нецензурно выражаться и ссориться.

Не берите сегодня острые предметы в руки и перенесите на другую дату физические нагрузки.

Что можно делать 22 сентября

Сегодня, кроме церковных праздников, отмечается День осеннего равноденствия. Поэтому 22 сентября можно провести дома генеральную уборку, выбросить все ненужные вещи. Не лишним будет и отпустить старые обиды, озвучив слова благодарности близким людям.

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