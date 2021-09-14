22 сентября в 22:20 наступит День осеннего равноденствия

Издавна наши предки считали, что День осеннего равноденствия - особенная дата. Второе название "День силы" она получила не просто так - в этот период каждый человек, который обладает Тайными знаниями, может получить поддержку Высших сил.

В этом году праздник считается уникальным, так как дата состоит из семи двоек. Кроме того, накануне состоится сентябрьское полнолуние, так что, период смело можно назвать мистическим.

День осеннего равноденствия - дата, история праздника

С научной точки зрения это событие объясняется просто: Солнце меняет свое положение и "мигрирует" из северного полушария в южное, пересекая экватор. Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором - весна.

Осеннее равноденствие не наступает в одно в то же время, в 2021-м году это случится 22 сентября в 22:20. С того момента, как Солнце совершит переход, световой день начнет сокращаться и достигнет своего максимума 22 декабря. После этой даты всё случится в обратном направлении вплоть до 22 марта - Дня весеннего равноденствия.

День осеннего равноденствия у славян - традиции и ритуалы

Несмотря на то, что в Украине эта дата не считается официальным праздником (как, например, в Японии), наши предки не обходили ее стороной. С сентября у древних славян начинался период восхваления Велеса - бога торговли и творчества. Славяне гуляли две недели - 7 дней до осеннего равноденствия и 7 дней после.

Читайте такжеНоволетие 2021: как отметить славянский Новый год и что нельзя делатьКогда Русь крестили, языческий праздник заменили церковным - Рождеством Богородицы. Но в народе традиции не исчезли - люди срывали рябину и приносили в дом, считая, что такой ритуал защитит их семью от нечистой силы.

Хозяюшки пекли пироги с капустой и брусникой, угощая ими всех соседей и знакомых, а затем выносили на улицу, раздавая нищим.

День осеннего равноденствия - что нельзя делать

Существуют некоторые запреты, которые нельзя нарушать, если вы не хотите разгневать богов:

не одалживайте деньги и сами не берите в долг;

не ссорьтесь ни с кем, не затевайте конфликтов, не сплетничайте;

не отказывайте людям в помощи или гостеприимстве;

не начинайте ничего нового, лучше в этот день подвести итоги.

Что можно делать в День осеннего равноденствия

Эта дата идеально подходит для планирования и наведения порядка - как в делах, так и в голове. Постарайтесь разобраться в своем настоящем и правильно спланировать будущее, тогда у вас будет понятная цель, к которой нужно идти. Также неплохо будет выполнить свои обещания и уделить время близким - можете затеять совместный уик-енд.

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Автор: Кристина Кащавцева