Народный праздник 10 июля имеет названия Самсонов день, Самсон-сеногной, Самсон Сеночный.

Христиане отмечают церковный праздник 10 июля в честь святого Сампсона Странноприимца. В этот день наши предки занимались сенокосом. Погода в середине июля была неустойчивой и в любой день могли начаться дожди, поэтому сено старались убрать как можно скорее.

Святому Самсону молятся о хорошей погоде и отсутствии дождя, а также об избавлении от головных болей. На Самсона на Руси помогали странникам и путешественникам. Их приглашали за обеденный стол и угощали домашней едой. Богачи в этот день давали милостыню нищим. 10 июля лошадей кропят святой водой для здоровья и долголетия животных.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя разводить костер на улице, сжигать растения и дрова. Нельзя отказывать людям в помощи, особенно нищим и путешественникам. Убить паука сегодня - к большой беде.

Приметы погоды 10 июля

Пчелы стали агрессивными и часто жалят - к сильной засухе.

Если над рекой появилась радуга, то погода будет ясной.

Ромашка закрыла цветки днем - к дождю.

Дождь на Самсонов день предвещает дождливое лето.

Если 10 июля уже покраснела калина - осень в этом году будет ранней.

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