10 июля ознаменовался, как день победы русских войск над шведами. Православные чтут память чудотворца Самсона и день иконы Каплуновской Божией Матери.

Самсон родился в семье римлянина и обучился врачебному делу. Лечил больных и нищих. Церковь считала, что он - образец милосердия и любви к людям, поэтому за свою благочестивость получил от Господа дар исцеления.

После того, как родители Самсона умерли, он раздал все свое имущество и поселился в пустыне недалеко от Константинополя. Люди не боялись ехать к нему за сотни верст, потому что верили в его дар и силу исцеления.

Читайте такжеИменинники 10 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует имениныВсю свою жизнь он посвятил помощи нуждающимся, слава о нем дошла даже до Руси и великие правители приезжали к нему, чтобы исцелиться от болезней. 10 июля при Петре I произошла решающая битва под Полтавой и царь, в память о святом Самсоне, возвел Самсониевскую церковь в Санкт-Петербурге.

Праздник 10 июля - день Каплуновской иконы Божией Матери

Во время битвы под Полтавой Петр I носил икону меж воинами и сам молился ей, вопрошая, чтобы Богородица дала сил солдатам и победу в этой битве. Он говорил, что войско сражается не за царя, а за Отечество, временно ему порученное.

В результате русская армия одержала победу, а шведы стали называться низшей державой. Битва под Полтавой стала переломным моментом в истории государства, а Петр I, посчитав, что именно икона помогла выиграть сражение, одарил ее дорогими украшениями.

Приметы 10 июля

Самсонов день дождливый – до бабьего лета сыро будет;

В огороде поутру звездчатка средняя (мокрица) не раскрыла маленькие белые цветочки – ненастье будет;

Радуга поперек реки – к ливню;

Пчелы злыми стали – жди засушливые дни;

Кислица сложила листики, цветы закрылись и поникли – к дождю;

Солнечная, теплая погода за окном – 7 недель таких будет;

Сена много – хороший урожай гречихи.

Что можно делать 10 июля

Издавна в этот день обеспеченные люди старались подать милостыню как можно большему количеству нуждающихся. Они верили в то, что такие поступки потом в течение года вернутся им многократно.

Что сегодня нельзя делать

Ни в коем случае нельзя обманывать. Если по-другому не получается - лучше промолчать;

Долго смотреться в зеркало;

Подбирать деньги, особенно - монеты;

Стирать одежду красного цвета.

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Автор: Кристина Кащавцева