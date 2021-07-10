Самсон родился в семье римлянина и обучился врачебному делу. Лечил больных и нищих. Церковь считала, что он - образец милосердия и любви к людям, поэтому за свою благочестивость получил от Господа дар исцеления.
После того, как родители Самсона умерли, он раздал все свое имущество и поселился в пустыне недалеко от Константинополя. Люди не боялись ехать к нему за сотни верст, потому что верили в его дар и силу исцеления.
Читайте такжеИменинники 10 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует имениныВсю свою жизнь он посвятил помощи нуждающимся, слава о нем дошла даже до Руси и великие правители приезжали к нему, чтобы исцелиться от болезней. 10 июля при Петре I произошла решающая битва под Полтавой и царь, в память о святом Самсоне, возвел Самсониевскую церковь в Санкт-Петербурге.
Праздник 10 июля - день Каплуновской иконы Божией Матери
Во время битвы под Полтавой Петр I носил икону меж воинами и сам молился ей, вопрошая, чтобы Богородица дала сил солдатам и победу в этой битве. Он говорил, что войско сражается не за царя, а за Отечество, временно ему порученное.
В результате русская армия одержала победу, а шведы стали называться низшей державой. Битва под Полтавой стала переломным моментом в истории государства, а Петр I, посчитав, что именно икона помогла выиграть сражение, одарил ее дорогими украшениями.
Приметы 10 июля
- Самсонов день дождливый – до бабьего лета сыро будет;
- В огороде поутру звездчатка средняя (мокрица) не раскрыла маленькие белые цветочки – ненастье будет;
- Радуга поперек реки – к ливню;
- Пчелы злыми стали – жди засушливые дни;
- Кислица сложила листики, цветы закрылись и поникли – к дождю;
- Солнечная, теплая погода за окном – 7 недель таких будет;
- Сена много – хороший урожай гречихи.
Что можно делать 10 июля
Издавна в этот день обеспеченные люди старались подать милостыню как можно большему количеству нуждающихся. Они верили в то, что такие поступки потом в течение года вернутся им многократно.
Что сегодня нельзя делать
- Ни в коем случае нельзя обманывать. Если по-другому не получается - лучше промолчать;
- Долго смотреться в зеркало;
- Подбирать деньги, особенно - монеты;
- Стирать одежду красного цвета.
Вас также может заинтересовать:
- Лунный посевной календарь на июль 2021: какие работы проводить в саду и огороде
- Календарь праздников на июль 2021: перечень знаменательных событий
- Церковный календарь на июнь 2021 - важные даты и события в православии
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram