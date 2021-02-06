Это один из самых любимых, веселых и вкусных праздников, который отмечается в течение всей недели.

Масленица – широко известный издревле праздник. Ассоциируется он с завершением холодов и наступлением тепла.

Когда начинается Масленица 2021

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Праздник Масленица не имеет постоянной даты. Она меняется, в зависимости от начала Великого поста. Так, Масленица начинается за неделю до него и празднуется в течение всей недели.

Поскольку Великий пост в этом году у православных христиан стартует 15 марта, то первый день Масленицы приходится на Международный женский день. Следовательно, масленичная неделя продлится с 8 марта до 14 марта.

Масленица: история праздника

Масленица – древний восточнославянский праздник, который знаменует собой конец зимы и скорый приход весны. С самого начала ее празднование было связано, по одной версии, с прославлением бога солнца Ярила. Праздник до сих пор хранит в себе много языческих обрядов и древних традиций.

Это – едва ли не единственный нехристианский праздник, который вписан в православный календарь. Хотя изначально церковь была против таких гуляний и пыталась запретить отмечание чужого для православия праздника. Но искоренить древние традиции не получилось, удалось лишь сократить празднование до одной недели, чтобы Масленица не приходилась на Великий пост.

В православном календаре Масленица называется Сырной седмицей, а всю неделю принято посвящать подготовке к Великому посту. Так, в этот период уже нельзя есть мясо, но еще разрешаются молочные продукты и блюда из них.

Традиции празднования Масленицы

Масленица - один из самых любимых, веселых и вкусных праздников. Он имеет свой особый, неповторимый колорит и сопровождается народными гуляниями, катанием на санках, сжиганием чучела зимы уходящего года и встречей весны.

На праздник принято делать чучело Масленицы. Это большая кукла из соломы, которую одевают в женскую одежду, как древнее и священное божество. По традиции, в конце масленичной недели его сжигали как олицетворение зимы, стремясь таким образом разбудить весеннюю природу и растопить лед.

Масленичная неделя в старину называли Бабьим или Коллодием. В течении нее мужчинам полагалось во всем слушать женщину и выполнять ее приказы и прихоти.

На последний день Бабской недели приходился обычай вязания колодки. Парням, не сыгравшим свадьбу до Великого поста, в качестве порицания цепляли к поясу или к руке немаленькую колодку, которую можно было снять лишь за могорыч или выкуп. Таким образом молодым мужчинам напоминали о создании семьи. А, уже после окончания поста, колодка менялась у невесты на писанки.

Главное блюдо Масленицы – блины. Они считаются символом солнца, поэтому именно блины являются одним из основных атрибутов праздника. В течение масленичной недели каждая хозяйка старается хотя бы раз испечь блины и угостить ими своих родных и друзей.

Блины выпекают из пшеничной, кукурузной, ржаной или овсяной муки. Сдабривают их чаще всего маслом, сметаной, медом, фруктами, творогом, икрой. Первый блин принято отдать бедному человеку, чтобы он вспомнил всех покойных родственников.

Приметы и поверья на Масленицу

В народе считается, что праздновать Масленицу нужно много и весело.

Чем больше на Масленицу испекут блинов, тем богаче будет дом. Если же хозяйка испечет мало блинов, то не будет урожая.

Читайте такжеДень Валентина 2021: когда отмечают, история и традиции праздника влюбленныхЕсли блины получаются очень тонкими, толстыми или бесформенными – к проблемам и неудачам.

Если блин пристал к сковородке, то в ближайший год девушке замужества не видать.

Первый испеченный девушкой блин ровный и золотой – к счастливому и скорому замужеству.

Если на Масленицу пришли неожиданные гости, то они принесут в дом счастье и удачу.

Мороз на Масленицу – к теплому лету и хорошему урожаю.

Если перед Масленицей ударили морозы – лето будет холодным и дождливым.

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Автор: УНИАН