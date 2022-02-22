Масленица 2022 отмечается 7 дней - каждый из них имеет свои обычаи.

Масленица - веселый и вкусный народный праздник, который отмечается целую неделю. Масленица пришла к нам из дохристианских времен, поэтому традиции этого праздника очень древние. Самым известным и любимым обычаем на Масленицу считается выпекание блинов с разными начинками. В этом году Масленичная неделя отмечается с 28 февраля по 6 марта включительно.

Ранее мы рассказывали, как гадать на блинах на Масленицу.

Масленица - история праздника

Масленица имеет языческие корни. У наших предков это был праздник окончания зимы и призывания весны. По основной версии, на Масленицу славяне чтили бога солнца Ярила. Наши предки устраивали богатые гуляния, чтобы языческие боги подарили раннюю весну и хороший урожай.

После распространения христианства церковь пыталась бороться с Масленицей, но искоренить праздник не получилось. Поэтому Масленица вошла в православный календарь под названием Сырная седмица.

Традиции Масленицы на каждый день недели

Понедельник 28 февраля - "встреча". В первый день Масленичной недели ходят в гости к родным. Дети катаются на ледяных горках, а молодежь устраивает посиделки отдельно от взрослых. В этот день пекут первый блин и съедают. Во время съедания первого блина стоит помянуть покойных родных.

Вторник 1 марта - "заигрыши". Второй день Масленицы наши предки посвящали смотринам. Юноши и девушки в этот день присматривали себе пару. Играть свадьбы можно только после Пасхи, а до этого времени молодые присматривались друг к другу.

Среда 2 марта - "лакомка". В третий день Масленицы накрывают стол дома и празднуют в кругу близких людей. В эту дату мама жены приглашает своего зятя "на блины". Чем богаче будет стол у тещи, тем крепче будет молодая семья.

Четверг 3 марта - "разгул". Четвертый день Масленица знаменателен ярмарками и базарами. В эту дату люди ходят на центральную площадь города, где установлены лавочки с продуктами и различные развлечения.

Пятница 4 марта - "тещины вечерки". В пятый день Масленицы зять накрывает стол для своей тещи. Теща приходит вместе с подругами, чтобы показать, какой у нее заботливый зять.

Суббота 5 марта - "золовкины посиделки". На шестой день жена приглашает домой родственников мужа и вкусно их кормит. Особенное внимание уделяется золовкам, то есть сестрам мужа. Им надо что-нибудь подарить.

Воскресенье 6 марта - "прощеное воскресенье". В последний день Масленицы нужно попросить прощения у всех родных и друзей за все резкие слова, очистить душу перед Великим постом. Также нужно обязательно простить все обиды. В воскресенье доедают блины. Масленица завершается сжиганием соломенного чучела.

Что нельзя делать в Масленицу

Нельзя резать блины ножом - это плохая примета. Можно есть их руками или вилкой. Нельзя жадничать и скупиться, отказывать в помощи родным. Спать днем в любой день Масленицы - к головным болям. Если приглашаете гостей - нельзя кормить их остатками или плохими блюдами. Православие запрещает есть мясные продукты на Масленичной неделе, но разрешает яйца и молочные продукты.

Приметы погоды на Масленицу

Плохая и мокрая погода сулит раннюю весну.

Много сосулек на крышах - к хорошему урожаю.

На Масленичной неделе похолодало - лето будет прохладным.

Синички громко поют - весну предвещают.

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