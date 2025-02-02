Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 3 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

3 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают праведного Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 февраля (16 февраля по старому стилю) - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, участников библейских событий.

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О Симеоне и Анне известно из эпизода в день Сретения Господня. Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса на сороковой день после рождения в храм, чтобы посвятить Богу, и старец Симеон взял его на руки. Анна же была свидетельницей этого события. О самих Симеоне и Анне известно немного. По преданию, Симеон прожил до 360 лет. Во время правления египетского царя Птолемея II он был среди тех, кто переводил Священное Писание с еврейского на греческий язык. В Книге пророка Исаий Симеон прочитал: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Решив, что тут ошибка, он хотел исправить ее, и вместо "дева" написать "жена", но его руку удержал ангел, который пообещал ему, что Симеон доживет и увидит, как сбылось это пророчество.

Также в Евангелие от Луки сказано, что Анна, пророчица, была благочестивой вдовой, а на момент встречи с Иисусом ей было 84 года. После Сретения она разнесла весть, что на землю пришел Мессия.

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3 февраля по новому стилю в церкви также вспоминают святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, и обретение мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. Сегодня же памятная церковная дата - интронизация блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Какой церковный праздник 3 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Максима, исповедника, а также Ктиторской и Ватопедской икон Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 февраля

По приметам дня можно судить о том, какой будет весна и погода в ближайшие дни:

снег идет - лето будет холодным и дождливым;

воробьи громко расчирикались - к ранней весне;

слышно шум леса - на мороз;

иней утром выпал на деревьях - к похолоданию.

В народе календаре 3 февраля - праздник Починки, Симеон и Анна. В старину в этот день с самого утра начинали готовиться к весне - чинили все, что нужно будет для работы, делали так называемый почин. Верили: чем раньше на Починки начнешь работать, тем скорее весна придет.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 3 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия, ругани, лжи, лени, порицает зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: брать деньги в долг и одеваться в черное - это к неприятностям. Также приметы не советуют подметать - можно вымести благополучие.

Что можно делать 3 февраля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Симеону и Анне родители и беременные женщины - молятся за здоровье детей. Симеон Богоприимец почитается как покровитель младенцев.

На Починки, как уже говорили, полагается хорошо поработать: можно заниматься домашними делами, уборкой, рукоделием, готовить садово-огородный инвентарь.

Кто отмечает день ангела 3 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Роман, Михаил, Павел, Анна, Адриан, Николай, Владимир.

По старому стилю день ангела у Анны, Евгения, Ивана, Ильи, Максима, Тимофея.

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