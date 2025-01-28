Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 29 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Лаврентия Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 января (11 февраля по старому стилю) - день памяти святого Лаврентия, затворника Печерского, который был известен даром исцеления.

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Преподобного Лаврентия из Киево-Печерской лавры называли затворником Печерским.

Он прославился как целитель от болезней, в первую очередь - от болезней глаз. Также есть свидетельства, что преподобный избавлял от сглаза и порчи. Люди шли к преподобному за исцелением издалека. Например, однажды был случай, когда к Лаврентию привели мужчину, в которого будто бес вселился и совсем измучил несчастного. Напасть была такой, что мужчина мог ни с того, ни с сего поднять дерево и отбросить его в сторону. Лаврентий отвел мужчину к мощам святых в лавре, и только после этого больной наконец нашел успокоение.

Многие из историков отождествляют преподобного Лаврентия со святителем Лаврентием, епископом Туровским, но ряд других исследователей сомневаются в этом. Похоронен святой Лаврентий в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи нетленны.

Какой церковный праздник 29 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - поклонение честным веригам апостола Петра. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 29 января

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

если луна растущая, то такая погода, как сегодня, будет и в первой половине февраля, а если новолуние - то во второй;

луна красная и деревья шумят в лесу - к сильному ветру;

снег скрипит под ногами - в августе будет жарко;

дрова плохо разгораются - к оттепели.

В народе 29 января - праздник Лаврентьев день, о котором говорят: "Лаврентьев день то январем, то мартом потянет, и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 29 января церковь не одобряет ложь, лень, злость, зависть, жадность, отчаяние. Не следует сквернословить, ругаться, отказывать в помощи, осуждать, мстить.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться, особенно с мужем, не стоит что-либо резать, рубить, пилить, колоть - можно пораниться. В народе Лаврентьев день считается женским, поэтому женщинам не советуют выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием - согласно поверьям, тогда можно потерять привлекательность.

Что можно делать 29 января

В православный праздник сегодня обращаются к святому Лаврентию, как к ходатаю за нас перед Богом - у преподобного просят сохранить здоровье, просят исцеления от болезней глаз.

В народе считается, что именно сегодня хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды - для этого нужно испечь пироги с капустой и угостить всех домашних и соседей.

Кто отмечает день ангела 29 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Роман, Константин, Игнатий, Лаврентий, Дмитрий, Иван.

По старому стилю день ангела у Ивана, Максима, Петра.

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