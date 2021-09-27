Сегодня отмечается Всемирный день туризма.

Праздник начали отмечать с 1980-го года, хотя установлен он был в Испании в конце 70-х. Власти страны решили сделать это для того, чтобы развить туристический сектор в государстве.

27 сентября в Украине также отмечается День воспитателя.

День туризма 2021 - история праздника, когда отмечаем

В Украине День туризма начали отмечать в 1998 году. Наша страна богата множеством уникальных туристических локаций, которые могут посетить граждане Украины или иностранцы. Благодаря Всемирному дню туризма каждый человек, который каким-либо образом связан с путешествиями, может приурочить к этой дате очередной незабываемый уик-енд.

Международный день туризма - открытки и поздравления в стихах

Всем, кто любит рюкзак и походы

И рассветы в палатках встречать,

Мы сегодня хорошей погоды

И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,

Кто привык этот мир познавать, -

Впечатляющих встреч, путешествий,

Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С Днем туризма, друзья, всех причастных.

Больше сил, больше воздуха в грудь!

И пусть будет безумно прекрасным,

Легким, светлым ваш избранный путь.

Живите активно и позитивно, чаще путешествуйте и открывайте для себя новые города и страны! Пусть все маршруты будут интересными и увлекательными, эмоции - яркими, а приключения - весёлыми. Пусть на пути встречаются только доброжелательные и искренние люди. Приятных встреч вам и больше задушевных посиделок у костра! С Всемирным днём туризма.

***

Сегодня праздник - День Туризма,

Навыков и профессионализма,

Приключенческих моментов,

Экстремальных компонентов...

Отдых Ваш, пусть, будет лучшим,

С настроением - наилучшим,

Чтоб смогли Вы побывать,

В тех местах - где благодать

Где душа полна свободы,

От красивейшей природы,

От прекрасных увлечений,

Многократных впечатлений!

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

Вдохновения по жизни, побольше активности, новых свершений, продуктивных результатов, море энергии, силы, бодрости, колоссальных успехов во всех начинаниях. Пусть все дороги будут открыты, цели достигнуты, а желания - исполнены.

***

Пусть и нечасто, но порою

От будней спрятаться стремясь,

Захочется, увы, не скрою,

Дорог познать чудную вязь.

Рискнуть покоем ради странствий,

А ведь дорога - это жизнь.

Вот без комфорта и убранства

Осмелься просто, продержись!

Когда турист в душе - бродяга...

... он знает цену всех дорог.

Ребята, с праздником! Где фляга?

Умеем выйти за порог!

Поздравляю со Всемирным днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота сил природы и человеческих рук в разных уголках планеты вдохновляет на развитие, меняет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!

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Автор: Кристина Кащавцева