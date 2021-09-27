День туризма 2021 / bipbap.ru

Праздник начали отмечать с 1980-го года, хотя установлен он был в Испании в конце 70-х. Власти страны решили сделать это для того, чтобы развить туристический сектор в государстве.

27 сентября в Украине также отмечается День воспитателя.

День туризма 2021 - история праздника, когда отмечаем

В Украине День туризма начали отмечать в 1998 году. Наша страна богата множеством уникальных туристических локаций, которые могут посетить граждане Украины или иностранцы. Благодаря Всемирному дню туризма каждый человек, который каким-либо образом связан с путешествиями, может приурочить к этой дате очередной незабываемый уик-енд.

Международный день туризма - открытки и поздравления в стихах

Всем, кто любит рюкзак и походы

И рассветы в палатках встречать,

Мы сегодня хорошей погоды

И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,

Кто привык этот мир познавать, -

Впечатляющих встреч, путешествий,

Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С Днем туризма, друзья, всех причастных.

Больше сил, больше воздуха в грудь!

И пусть будет безумно прекрасным,

Легким, светлым ваш избранный путь.

Оригинальные поздравления с праздником / bipbap.ru

Живите активно и позитивно, чаще путешествуйте и открывайте для себя новые города и страны! Пусть все маршруты будут интересными и увлекательными, эмоции - яркими, а приключения - весёлыми. Пусть на пути встречаются только доброжелательные и искренние люди. Приятных встреч вам и больше задушевных посиделок у костра! С Всемирным днём туризма.

***

Сегодня праздник - День Туризма,

Навыков и профессионализма,

Приключенческих моментов,

Экстремальных компонентов...

Отдых Ваш, пусть, будет лучшим,

С настроением - наилучшим,

Чтоб смогли Вы побывать,

В тех местах - где благодать

Где душа полна свободы,

От красивейшей природы,

От прекрасных увлечений,

Многократных впечатлений!

Как поздравить с Днем туризма / bipbap.ru

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

Идеи поздравлений с праздником / bipbap.ru

Вдохновения по жизни, побольше активности, новых свершений, продуктивных результатов, море энергии, силы, бодрости, колоссальных успехов во всех начинаниях. Пусть все дороги будут открыты, цели достигнуты, а желания - исполнены.

***

Пусть и нечасто, но порою

От будней спрятаться стремясь,

Захочется, увы, не скрою,

Дорог познать чудную вязь.

Рискнуть покоем ради странствий,

А ведь дорога - это жизнь.

Вот без комфорта и убранства

Осмелься просто, продержись!

Когда турист в душе - бродяга...

... он знает цену всех дорог.

Ребята, с праздником! Где фляга?

Умеем выйти за порог!

Яркие открытки к празднику / bipbap.ru

Поздравляю со Всемирным днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота сил природы и человеческих рук в разных уголках планеты вдохновляет на развитие, меняет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!

Международный день туризма 2021 / bipbap.ru

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Автор: Кристина Кащавцева