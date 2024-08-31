Семь городов Украины, которые стоит посетить осенью

Многие туристические эксперты считают осень гораздо лучшим временем для отпуска, чем лето. Тогда на улице уже не такая жара, в популярных местах меньше толпы, а дни еще достаточно длинные, чтобы многое успеть. УНИАН.Туризм подготовил подборку из семи городов Украины, которые можно посетить осенью в уикенд.

Мы намеренно пропустили в нашей подборке Львов, ведь этот город и без нас является одним из самых популярных направлений в Украине (кстати, о нем можно почитать в нашем отдельном материале) – и кроме него на территории нашей страны еще много других интересных городов.

Дрогобыч

Вместо Львова советуем обратить внимание на другой большой город во Львовской области – также очень красивый и интересный, но без толп туристов и излишнего шума. Основанный еще в 1238 году как мощный промышленный и торговый очаг, в 19 веке Дрогобыч превратился в один из крупнейших в Европе нефтяных центров. Собственно, именно архитектура этого периода и доминирует в центре города, который можно обойти за пару часов – разглядывая опрятные цветные домики вокруг площади Рынок, эклектичную ратушу начала 20 века (куда можно подняться, чтобы увидеть великолепную панораму на весь город), роскошные виллы и индустриальные здания из красного кирпича.

В последние годы за туристическую витрину Дрогобыча серьезно взялись – его исторический центр наконец подреставрировали. Также город активно работает над тем, чтобы гости там не скучали – экскурсию по Дрогобычу хорошо начинать именно с ратуши, где расположен туристический центр, в котором можно взять карту города, получить полезные советы и приобрести сувениры.

Когда все рассмотрите в центре, можно посетить Дрогобычский солеварный завод – около километра пешком от ратуши. Это старейшее действующее предприятие Украины (и одно из старейших в Европе), которое было основано еще в 13-14 веках. Попасть туда можно только с экскурсией, о которой стоит договариваться заранее. Но и без экскурсии все равно советуем туда заглянуть, чтобы выпить соленый латте (на наш вкус, он гораздо приятнее черного кофе с солью, который продают в одном из кафе центре города как местный бренд).

Тем более, что отсюда всего пару минут идти до другой главной достопримечательности Дрогобыча – деревянной церкви Святого Юра 15 века, которая относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее росписи и витражи действительно впечатляют, поэтому посетить ее будет интересно даже нерелигиозным людям. Больше о деревянных церквях региона можно почитать в нашем отдельном материале.

И напоследок – о еде. В центре Дрогобыча есть сразу несколько интересных заведений питания с весьма приятными ценами, интересными блюдами и современными интерьерами, от галицкой до крымскотатарской кухни, где можно отдохнуть между экскурсиями по городу.

Ивано-Франковск

Еще один город, который приятно поражает своим перевоплощением. За последние лет десять Ивано-Франковск из посредственного райцентра превратился в современный город и хаб молодежной жизни.

Улочки в центре Ивано-Франковска, тянущиеся вдоль цветных домиков с красными крышами, уютные и опрятные, а некоторые из них даже имеют свои легенды – от "Стометровки" (пешеходная часть улицы Независимости) до улицы Труша, которая является самой короткой и узкой улицей города.

Чтобы посмотреть на город сверху, можно подняться на ратушу, а за глотком современности стоит заглянуть инновационный центр Промприбор.реновация, который с 2017 года обустраивается на территории одноименного завода. Сейчас здесь работают конференц-залы, коворкинги, творческие мастерские, офисы и многое другое. Здесь организуются различные культурные ивенты, образовательные мероприятия, выставки, барахолки, можно приобрести авторские товары и многое другое.

Также в городе очень много современных заведений питания с отличным сервисом – от уютных кофеен с авторскими десертами до доступных по цене ресторанов рыбной кухни с южным привкусом.

Больше о том, что можно посмотреть в Ивано-Франковске за уикенд, читайте в нашем отдельном материале.

Ужгород

С началом полномасштабной войны России в Украине ближайший к европейской границе райцентр нашего государства стал едва ли не самым популярным городом страны. Туда переехали немало жителей других регионов, которые заметно осовременили его, но одновременно и резко подняли цены на жилье и услуги. Ну а туристы начали любить Ужгород еще больше, чем прежде, поскольку Закарпатье – это единственный регион Украины без комендантского часа, да и ракеты с шахедами туда почти не долетают.

А Ужгороду всегда есть что предложить – от прогулок по длинной набережной реки Уж под кронами деревьев и подсчета знаменитых мини-скульптурок до посещения местного замка и музея народной архитектуры под открытым небом.

Тем не менее, по крайней мере еще год назад, Ужгород имел определенные проблемы с сервисом в ресторанах – он очень медленный. Возможно, для местных это норма, а вот жители столицы и других динамичных городов нашей страны привыкли к более оживленному и внимательному обслуживанию. Просто будьте готовы к этому.

Где можно поесть в Ужгороде (с хорошим обслуживанием), читайте в нашем отдельном материале.

Черновцы

Это уже давно очень популярный туристический город Украины с европейским лицом – это видно во всем: в архитектуре, гастрономии и сервисе. Не зря же многие украинцы возвращаются на выходные в столицу Буковины снова и снова.

Главная туристическая изюминка города – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, который прозвали "украинским Хогвартсом". Это действующее высшее учебное заведение привлекает тысячи посетителей, которые хотят прогуляться по его коридорам (правда, это возможно только в составе организованной экскурсии). Во двор и церковь университета можно попасть без экскурсовода.

Также в Черновцах много красивых и очень разных по стилю церквей, ведь город издавна был многоконфессиональным. Собственно, этот микс народов, которые на протяжении веков проживали в городе бок о бок и делает его настолько уникальным.

В течение нескольких последних лет в Черновцах открылось очень много новых заведений питания, да и работать они начинают раньше – теперь в городе можно найти, где поесть сразу после прибытия столичного поезда.

Что можно посмотреть в Черновцах, читайте в нашем отдельном материале.

Каменец-Подольский

В первую очередь один из крупнейших городов Хмельницкой области известен своей окутанной легендами средневековой крепостью. Построенный еще в 14 веке, замок многое повидал – и он радостно делится воспоминаниями с туристами. Также периодически там устраиваются исторические реконструкции.

Впрочем, и кроме крепости в городе есть немало достойных внимания исторических памятников – от Смотрицкого каньона и Турецкого бастиона до Кафедрального собора Святых Апостолов Петра и Павла.

Исторический центр Каменец-Подольского хорошо ухожен и отреставрирован, в городе очень любят проводить театрализованные экскурсии.

Также в последние годы в городе появилось немало современных заведений питания, которые радуют туристов приятными ценами и хорошим сервисом.

Что стоит посмотреть за уикенд в Каменец-Подольском, читайте в нашем большом материале.

Луцк

Главная туристическая изюминка Луцка – замок Любарта, построенный еще в 14 веке, поэтому это один из старейших и крупнейших замков Украины, который к тому же прекрасно сохранился. Также на его территории есть два интересных музея – книги и колоколов. Больше о луцком замке "Любарта" читайте в нашем большом материале.

Есть в городе еще несколько интересных исторических локаций, например, Аптека-музей на Драгоманова, дом Косачей, башня Чарторыйских, Петропавловский костел, Лютеранская кирха, Доминиканский монастырь и более современная туристическая изюминка – луцкий Дом с химерами.

Ну а те, кто интересуется культурной жизнью, могут посетить Музей современного украинского искусства Корсаков, который регулярно радует гостей новыми экспозициями.

Также в последние годы в Луцке появилось много современных кафе и других заведений питания, где можно передохнуть между экскурсиями.

Тернополь

Еще один украинский город, который "ожил" после начала полномасштабного вторжения на фоне массового переезда в него вынужденных переселенцев из других регионов Украины.

Тернополь хоть и не имеет каких-то громких исторических памятников (все знаменитые замки Тернопольщины разбросаны за его пределами), но очень приятен для прогулок. У города довольно уютный и опрятный центр, где можно найти немало интересных, а, главное, доступных по цене заведений питания.

Также горожане и гости города любят отдыхать в местном парке и на набережной, хорошо обустроенной для отдыха на любой вкус – от ленивых прогулок с кофе до активных видов спорта.

Больше о знаменитой тернопольской набережной читайте в нашем отдельном материале.

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В условиях войны многие украинцы не имеют времени и возможностей путешествовать за границу – кто-то физически, кто-то финансово. Впрочем, если присмотреться, в Украине тоже есть немало достойных внимания городов, куда можно отправиться на выходные и получить отдых европейского уровня.

Марина Григоренко

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