27 сентября в Украине поздравляют работников дошкольного образования.

Дата праздника остается неизменной. Каждый год торжество отмечают 27 сентября. День воспитателя 2021 сейчас выпадает на понедельник. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день туризма.

Когда День воспитателя - дата, история, традиции праздника

В Украине День воспитателя отмечают с 2011 года. Праздник учредили после того, как Кабинет министров утвердил постановление и начал программу развития дошкольного образования, которая длилась до 2017 года. На решение отмечать праздник повлияла и резолюция I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

Читайте такжеДень инженера-механика 2021: когда и как отмечаемЭто не государственный праздник, официальных выходных он не предусматривает. По традиции ежегодно празднуют его 27 сентября, но некоторые учреждения отмечают в последнее воскресенье сентября.

В этот день во всех детских садах проводят концерты и устраивают праздничные шоу, вручают подарки воспитателям, поварам, нянечкам, медицинским работникам и всем, кто причастен к вопросу детского образования. Также некоторые организации проводят семинары и конференции, где работники сферы дошкольного образования могут повысить свою квалификацию.

Поздравления с Днем воспитателя - стихотворения, пожелания, открытки

Работы в мире нет трудней -

Воспитывать чужих детей.

И заняты вы целый день:

Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора.

И слушается не всегда,

Но баловство тут не пройдет -

Найдете к каждому подход.

Вы - воспитатель хоть куда!

Вас очень любит ребятня.

А мы поздравить Вас хотим,

За всё "спасибо" говорим!

Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах нашего любимого детского сада. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!

***

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

***

Не каждый человек найдёт

К ребенку правильный подход,

А воспитателю дано

Всегда с детьми быть заодно!

Играть, учиться и гулять,

Стихи читать и танцевать,

Одеть, раздеть и накормить,

И поругать, и похвалить.

И взрослые, и малыши

Желают вам от всей души

Улыбок, смеха и добра,

Пусть с вами будет жизнь щедра!

Пусть только в радость будет труд,

Пусть уважают вас и чтут,

Здоровья вам на всё хватает,

И сил работа прибавляет!

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

***

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы - это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

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Автор: Кристина Кащавцева