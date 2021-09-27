Дата праздника остается неизменной. Каждый год торжество отмечают 27 сентября. День воспитателя 2021 сейчас выпадает на понедельник. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день туризма.
Когда День воспитателя - дата, история, традиции праздника
В Украине День воспитателя отмечают с 2011 года. Праздник учредили после того, как Кабинет министров утвердил постановление и начал программу развития дошкольного образования, которая длилась до 2017 года. На решение отмечать праздник повлияла и резолюция I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.
Читайте такжеДень инженера-механика 2021: когда и как отмечаемЭто не государственный праздник, официальных выходных он не предусматривает. По традиции ежегодно празднуют его 27 сентября, но некоторые учреждения отмечают в последнее воскресенье сентября.
В этот день во всех детских садах проводят концерты и устраивают праздничные шоу, вручают подарки воспитателям, поварам, нянечкам, медицинским работникам и всем, кто причастен к вопросу детского образования. Также некоторые организации проводят семинары и конференции, где работники сферы дошкольного образования могут повысить свою квалификацию.
Поздравления с Днем воспитателя - стихотворения, пожелания, открытки
Работы в мире нет трудней -
Воспитывать чужих детей.
И заняты вы целый день:
Учи, играй, раздень, одень.
Шумит, резвится детвора.
И слушается не всегда,
Но баловство тут не пройдет -
Найдете к каждому подход.
Вы - воспитатель хоть куда!
Вас очень любит ребятня.
А мы поздравить Вас хотим,
За всё "спасибо" говорим!
Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах нашего любимого детского сада. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!
***
Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!
Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
***
Не каждый человек найдёт
К ребенку правильный подход,
А воспитателю дано
Всегда с детьми быть заодно!
Играть, учиться и гулять,
Стихи читать и танцевать,
Одеть, раздеть и накормить,
И поругать, и похвалить.
И взрослые, и малыши
Желают вам от всей души
Улыбок, смеха и добра,
Пусть с вами будет жизнь щедра!
Пусть только в радость будет труд,
Пусть уважают вас и чтут,
Здоровья вам на всё хватает,
И сил работа прибавляет!
Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!
***
Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы - это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!
***
За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.
Вас также может заинтересовать: