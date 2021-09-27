День воспитателя 27 сентября / фото ua.depositphotos.com

Дата праздника остается неизменной. Каждый год торжество отмечают 27 сентября. День воспитателя 2021 сейчас выпадает на понедельник. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день туризма.

Когда День воспитателя - дата, история, традиции праздника

В Украине День воспитателя отмечают с 2011 года. Праздник учредили после того, как Кабинет министров утвердил постановление и начал программу развития дошкольного образования, которая длилась до 2017 года. На решение отмечать праздник повлияла и резолюция I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

Читайте такжеДень инженера-механика 2021: когда и как отмечаемЭто не государственный праздник, официальных выходных он не предусматривает. По традиции ежегодно празднуют его 27 сентября, но некоторые учреждения отмечают в последнее воскресенье сентября. 

В этот день во всех детских садах проводят концерты и устраивают праздничные шоу, вручают подарки воспитателям, поварам, нянечкам, медицинским работникам и всем, кто причастен к вопросу детского образования. Также некоторые организации проводят семинары и конференции, где работники сферы дошкольного образования могут повысить свою квалификацию.

Поздравления с Днем воспитателя - стихотворения, пожелания, открытки

Работы в мире нет трудней -

Воспитывать чужих детей.

И заняты вы целый день:

Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора.

И слушается не всегда,

Но баловство тут не пройдет -

Найдете к каждому подход.

Вы - воспитатель хоть куда!

Вас очень любит ребятня.

А мы поздравить Вас хотим,

За всё "спасибо" говорим!

День воспитателя в Украине / bipbap.ru

Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах нашего любимого детского сада. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!

***

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

Оригинальные поздравления с праздником / bipbap.ru

Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

***

Не каждый человек найдёт

К ребенку правильный подход,

А воспитателю дано

Всегда с детьми быть заодно!

Играть, учиться и гулять,

Стихи читать и танцевать,

Одеть, раздеть и накормить,

И поругать, и похвалить.

И взрослые, и малыши

Желают вам от всей души

Улыбок, смеха и добра,

Пусть с вами будет жизнь щедра!

Пусть только в радость будет труд,

Пусть уважают вас и чтут,

Здоровья вам на всё хватает,

И сил работа прибавляет!

Как поздравить с Днем воспитателя / bipbap.ru

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

***

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

День воспитателя 2021 в Украине / bipbap.ru

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы - это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

Искренние поздравления с праздником / bipbap.ru

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

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Автор: Кристина Кащавцева