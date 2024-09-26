Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 27 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

27 сентября по новому церковному календарю вспоминают мученика Каллистрата и его дружину. О традициях и приметах 27 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

27 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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27 сентября по новому церковному календарю (10 октября по старому) - день памяти мученика Каллистрата и дружины его, Гимнасия и других.

Святой Каллистрат был родом из семьи потомственных воинов. Его дед служил у Понтия Пилата в Палестине и был свидетелем смерти и воскресения Христа. Отец Каллистрата и сам солдат были христианами, а молился он обычно по ночам.

Как-то один из воинов предал Каллистрата - военачальник хотел заставить юношу отречься от веры и принести жертву языческим богам. Тот отказался, тогда его избили и решили казнить: зашили в мешок и бросили в море. Но произошло чудо: мешок разорвался о камни, а выплыть воину помогли дельфины. Увидев это, 49 солдат тут же уверовали в Христа. Тогда их тоже решили казнить: связали и бросили в озеро. Случилось второе чудо: веревки развязались и все воины выжили. После этого в Христа уверовали еще 135 воинов. Тогда военачальник, опасаясь публичной казни, приказал ночью убить всех 49 мучеников и Каллистрата. Их похоронили, а позже на этом месте соорудили церковь. Мощи Каллистрата хранились в Константинополе как чудотворные.

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27 сентября по новому стилю почитают также преподобного Савватия- монаха, который искал уединение и нашел его на Соловецком острове, где основал в XV веке монастырь. Святого прозвали Савватий Соловецкий.

Церковный праздник 27 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на

Воздвижение Креста Господня, а также день памяти святителя Иоанна Златоуста и Леснинской иконы Божией Матери.

О чем говорят приметы на 27 сентября

По приметам дня судят, какими будут погода, зима и весна:

западный ветер дует несколько дней - погода испортится;

утром заморозки - зима будет ранняя;

резкое похолодание - к ранней весне;

птицы перелетные уже улетели - скоро будут морозы.

В народном календаре 27 сентября - праздник Савватий Пчельник. Святого Савватия считают покровителем пчел и пчеловодов, в этот день готовят ульи к зимовке и угощают всех медом.

Что нельзя делать 27 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам сегодня не следует давать и брать деньги в долг, а также ходить в лес - есть риск заблудиться. Запрещается работать - по поверью, любой труд, не связанный с пчеловодством, обречен на провал.

Что можно делать 27 сентября

У святого Каллистрата просят об укреплении веры и дать сил - физических и духовных. Преподобному Савватию молятся пчеловоды.

По народному обычаю в этот день готовят медовые пряники - считается, что нужно съесть хотя бы один, чтобы в доме был достаток.

27 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван.

По старому стилю именины празднует Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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