Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 26 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 декабря (8 января по старому стилю) - праздник Собор Пресвятой Богородицы, когда восхваляют и благодарят Богоматерь, родившую Иисуса Христа. Вспоминают также святых, которые принимали участие в спасении Девы Марии и Младенца.

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Этот праздник официально был установлен в VII веке, но уже с IV века в этот день славили Деву Марию как мать Мессии. В этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения. Собор Пресвятой Богородицы посвящен не только Богоматери, но также и близким Деве Марии и Иисусу. В это время вспоминают Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, царя Давида, который был земным предком Иисуса Христа, святого Иакова, сына от первого брака Иосифа Обручника. Так как праздник посвящен нескольким святым, участвовавшим в спасении Младенца, то он называется Собором.

В этот день в церкви вспоминают, как на следующий день после рождения Иисуса Марии и Иосифу явился ангел и предупредил, что царь Ирод хочет убить всех младенцев Вифлеема, чтобы уничтожить Мессию. Иосиф вместе с Иаковом сопровождал Деву Марию и новорожденного Иисуса в Египет, где они будут в безопасности.

Какой церковный праздник 26 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода не только в ближайшее время, но и на год наперед:

сороки ходят по снегу - будет тепло;

солнце в этот день - январь будет ясным и морозным;

какая погода в это т день и 11 следующих дней - такая будет каждый месяц грядущего года;

В народном календаре 26 декабря - праздник Бабьи каши. В этот день принято благодарить не только Деву Марию за рождение Спасителя и святых, оберегавших Ее и Младенца, но и почитать рожениц и тех, кто помогает матерям при рождении детей - акушеров, а в старину - повитух.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 декабря церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни, нельзя завидовать, мстить, лениться.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в помощи, особенно - в просьбах беременным, заниматься тяжелым физическим трудом. По народным поверьям в этот день также не стоит также выносить из дома мусор, хлам, выбрасывать разбитую посуду или другие ненужные вещи - считается, что это может принести несчастье.

Что можно делать 26 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице - просят защитить от бед и невзгод, о мире в семье и на земле, любви, об исцелении и о здоровье детей и близких, а также обращаются со словами благодарности.

В народе Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, так как почитался большим женским праздником. Как уже вспоминали, было принято чествовать беременных, молодых матерей и повитух, которые помогали родам. В этот праздник впервые стригут деток, которым исполнился год - чтобы они росли здоровыми и не боялись трудностей. Также в старину в этот день пекли пироги - часть несли в церковь, часть раздавали роженицам и бабкам-повитухам.

Кто отмечает день ангела 26 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Дмитрий, Михаил, Мария, Ефим, Григорий, Давид.

По старому стилю день ангела у Аркадия, Владимира, Арсения, Гавриила, Ореста, Александра, Евгения, Анастасии, Германа, Ивана.

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