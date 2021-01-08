Сегодня православные обращаются с почтением к Богородице Марии.

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Сегодня Православная Церковь обращается к Богоматери с хвалебными песнями и молитвами. Помимо Девы Марии церковь также чтит память других лиц, близких к Иисусу Христу - Иосифа, пророка Давида - предка Христа, и святого Иакова - сына Иосифа от первого брака, брата Господнего. Праздник был назван "Собором", поскольку в этот день совершается общее (соборное) почитание святых, которые связаны с Марией и Иисусом.

История праздника

После рождения Иисуса Ангел явился Марии и Иосифу и велел им бежать в Египет, поскольку царь Ирод намеревался убить всех младенцев в Вифлееме и уничтожить мессию. Святой Иаков вместе с отцом своим Иосифом сопровождал Деву Марию и Иисуса Христа в Египет.

Традиции праздника

В народе праздник Собора назывался "Бабьи каши". В этот день на Руси почитали беременных, рожениц и повитух. Им подносили подарки, пекли хлеб и пироги. Считалось, что так можно обеспечить женщине легкие роды. В этот день нельзя работать беременным и их мужьям, чтобы ребенок родился здоровым.

Женщины чувствовали свою связь с Божьей Матерью. Они пекли хлеб и приносили его в церковь, а там оставляли у алтаря. Дома на ужин варили кашу. День проводили в веселье - играли на музыкальных инструментах и развлекались.

Молитва на Собор Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Дево, всеблагаго Сына Мати всеблагая, царствующаго града и святаго храма сего покровительнице, всем сущим во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная предстательнице и заступнице! Младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к приятию всякаго полезнаго учения. От домашния брани и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани. Супружества в любви и единомыслии сохрани и от вражды единокровных миром и любовию огради. И всем нам даждь друг ко другу любовь, мир и благочестие, и здравие с долгоденствием. Преставившияся в вере и покаянии от жития сего со ангелы и всеми святыми жити сотвори, да вси на Небеси и на земли ведят Тя яко твердую и непостыдную Предстательницу нашу, рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Поздравления и открытки с праздником

Этот праздник дамы славят,

Он особый и большой

С Днем Собора поздравляю

Богоматери Святой.

Всем добра я вам желаю,

Мира, радости и счастья.

Богоматерь отведет

От семьи пусть все ненастья.

Когда Христос уже родился,

На второй день Рождества,

Мы вспоминаем этот праздник,

Что Бога-мать Иисуса родила.

Богородица была святою,

Невинна, праведна, со светлою душой

И девять месяцев носила в чреве

Ребенка данного Всевышним ей Отцом.

А в этот день, по старому преданью,

В храм ходят мамы, кто родил дитя,

Там тихо просят о здоровье,

И говорят «Помилуй Богородица меня»

Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы. Желаю жить благодатно, любить искренне, верить до конца и надеяться только на хорошее. Пусть в жизни будет много добрых и радостных дней, достойных и благородных дел, тёплых и открытых улыбок.

Собор Пресвятой Богородицы —

Торжество счастья, добра,

Желаю в священный вам праздник

Улыбок, здоровья, тепла.

Пускай все мечты воплотятся,

Помогут во всем Небеса,

Услышана будет молитва,

Горят пусть счастьем глаза.

Поздравляю и в день Собора пресвятой Богородицы от чистого сердца желаю, чтобы небо всегда было светлым и ясным, чтобы судьба оставалась благосклонной и доброй, чтобы яркие звёзды освещали жизненный путь ночью, а неугасаемые лучи солнца помогали выбирать правильную дорогу днём. Желаю долгих лет здравия, умиротворённости, счастия и добрых надежд.

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Поздравляю с праздником! В Собор Пресвятой Богородицы, желаю, чтобы в каждой семье поселилось счастье. Пусть судьба позаботится о каждом человеке и наградит здоровьем, радостью, исполнением желанного и процветанием! Добра вам и всех благ!

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Автор: Екатерина Пулатова