В День партизанской славы в Украине чтят отважных патриотов, которые боролись за нашу свободу.

22 сентября ежегодно в Украине отмечается День партизанской славы. Ранее в этот праздник вспоминали в основном партизан Второй Мировой войны. Но с 2014 года и в 2022 году в много партизан появилось среди наших современников. Эти храбрые люди противостоят вооруженным солдатам на временно оккупированных Россией территориях.

День партизанской славы - история праздника

День партизанской славы был учрежден указом Леонида Кучмы в 2001 году "в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков во Второй Мировой войне". В этот день ежегодно поздравляют партизан и вручают им награды.

История партизанского движения украинцев

Во время Второй Мировой войны на украинских территориях в тылу нацистов действовало около 200 тысяч партизан. Среди военнослужащих партизаны были как в числе Красной Армии, так и среди УПА. Они освобождали из немецкого плена своих солдат.

Видео дня

Советская пропаганда зачастую замалчивала подвиги украинских партизан. Между тем, повстанцы наносили большие потери армии Гитлера, способствовали быстрому продвижению советской армии и деоккупации украинских городов.

Факты об украинских партизанах

Во время Второй Мировой украинским партизанам иногда приходилось бороться не только с солдатами Третьего Рейха, но и с советскими партизанами, которые пытались придушить украинских повстанцев. Советские партизаны искали националистов среди украинских.

Партизаны внесли большой вклад в украинскую культуру. О партизанском движении составлено немало народных песен.

Главным центром формирования партизанских отрядов была Сумская область. Здесь партизанам было удобно действовать из-за большой площади лесов.

Партизаны в основном занимались скрытыми диверсиями и разведкой, но иногда вступали в открытый бой. 2 декабря 1941 года в Черниговской области партизаны разгромили немецкий гарнизон из 100 солдат.

В 1943 году более 17 тысяч украинских советских партизан участвовали в Битве за Днепр. Благодаря им удалось оборудовать много переправ через реку.

После начала полномасштабной войны с Россией украинские партизаны показывают чудеса отваги на оккупированных территориях. Они регулярно напоминают оккупантам, что те находятся на украинской земле. В городе Токмак Запорожской области партизан подорвал себя вместе с двумя оккупантами.

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