22 сентября ежегодно в Украине отмечается День партизанской славы. Ранее в этот праздник вспоминали в основном партизан Второй Мировой войны. Но с 2014 года и в 2022 году в много партизан появилось среди наших современников. Эти храбрые люди противостоят вооруженным солдатам на временно оккупированных Россией территориях.
День партизанской славы - история праздника
День партизанской славы был учрежден указом Леонида Кучмы в 2001 году "в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков во Второй Мировой войне". В этот день ежегодно поздравляют партизан и вручают им награды.
История партизанского движения украинцев
Во время Второй Мировой войны на украинских территориях в тылу нацистов действовало около 200 тысяч партизан. Среди военнослужащих партизаны были как в числе Красной Армии, так и среди УПА. Они освобождали из немецкого плена своих солдат.
Советская пропаганда зачастую замалчивала подвиги украинских партизан. Между тем, повстанцы наносили большие потери армии Гитлера, способствовали быстрому продвижению советской армии и деоккупации украинских городов.
Факты об украинских партизанах
- Во время Второй Мировой украинским партизанам иногда приходилось бороться не только с солдатами Третьего Рейха, но и с советскими партизанами, которые пытались придушить украинских повстанцев. Советские партизаны искали националистов среди украинских.
- Партизаны внесли большой вклад в украинскую культуру. О партизанском движении составлено немало народных песен.
- Главным центром формирования партизанских отрядов была Сумская область. Здесь партизанам было удобно действовать из-за большой площади лесов.
- Партизаны в основном занимались скрытыми диверсиями и разведкой, но иногда вступали в открытый бой. 2 декабря 1941 года в Черниговской области партизаны разгромили немецкий гарнизон из 100 солдат.
- В 1943 году более 17 тысяч украинских советских партизан участвовали в Битве за Днепр. Благодаря им удалось оборудовать много переправ через реку.
- После начала полномасштабной войны с Россией украинские партизаны показывают чудеса отваги на оккупированных территориях. Они регулярно напоминают оккупантам, что те находятся на украинской земле. В городе Токмак Запорожской области партизан подорвал себя вместе с двумя оккупантами.