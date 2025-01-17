Какой церковный праздник отмечают православные 18 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

18 января по новому церковному календарю вспоминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 января (31 января по старому стилю) - день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Видео дня

Афанасий Великий - один из отцов Церкви. Он родился в 297 году в Александрии, с детства знал Священное Писание. Как-то вместе с другими детьми он играл на берегу моря: дети-христиане решили крестить друзей-язычников. Афанасия избрали "епископом" и он совершал крещение, повторяя слова, которые слышал в церкви при таинстве. За ними из окна наблюдал патриарх Александрийский Александр. Он велел позвать к себе детей и их родителей. Побеседовав с ними, убедился, что Афанасий провел крещение по церковному уставу, поэтому признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием.

Когда Афанасий вырос, то стал священником. Вместе с патриархом Александром он ездил на Первый Вселенский Собор и там выступил с опровержением ереси Ария. Позже Афанасия избрали на Александрийскую кафедру, святитель управлял церковью 47 лет и за это время испытал немало гонений от ариан.

До наших дней сохранились его сочинения, комментарии к Священному Писанию и жизнеописания, в частности, и преподобного Антония Великого.

***

Святитель Кирилл - величайший богослов. О его жизни известно не очень много. Он родился в Египте, в знатной христианской семье во второй половине IV века. Его дядя был архиепископом Александрии, он же и обучал Кирилла. Сам же Кирилл был родственником Афанасию Великому.

В 412 году Кирилл занял Александрийскую кафедру. Он стал одним из самых влиятельных людей в Александрии, выступал против различных ветвей христианства и закрывал их церкви, вел постоянную борьбу с еретиками, а позже изгнал из Александрии и иудеев.

Какой церковный праздник 18 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Навечерие Крещения Господня, или Богоявления (Крещенский сочельник).

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 18 января

Наблюдая за приметами этого дня, можно судить о погоде в дальнейшем и урожае:

утром снег пошел - к хорошему урожаю хлеба и гречки;

мало снега совсем лежит - будет мало ягод и грибов;

небо усыпано звездами - к урожаю пшеницы и гороха.

В народе 18 января - праздник Афанасьев день, Афанасий зимний. В эту дату обычно ждали морозов.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 января, как и в любой другой день, церковь порицает ненависть, лень, зависть. Нельзя злиться и желать зла, мстить, не следует отказывать в помощи, ругаться, сквернословить, осуждать и сплетничать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: венчаться и справлять свадьбу - считается, что брак будет недолгим, а также крестить детей, хотя Церковь не возбраняет этого. День считается неудачным для больших дел, поэтому не советуют начинать что-то новое.

Согласно народным поверьям, не стоит сегодня также рассказывать страшные истории - можно притянуть к себе неприятности.

Что можно делать 18 января

В православный праздник сегодня с молитвами можно обратиться к святым Афанасию и Кириллу, как к ходатаям за нас перед Богом. У святых просят о прощении грехов, наставлении на путь истинный, здравии, помощи в борьбе с эпидемией, благополучии, смирении и терпении. Также молятся о разрешении любых вопросов, связанных с верой.

В старину в народе существовала традиция на Афанасия обходить дом со свечой и молитвой - так защищали его от недоброго. День считается неудачным для свадьбы, но благоприятным для сватовства.

Кто отмечает день ангела 18 января

Именины сегодня по церковному календарю у Афанасия, Сергея, Николая, Владимира, Вольдемара, Александра, Михаила, Кирилла, Дмитрия, Максима, Евгения, Иллариона, Емельяна, Оксаны, Ксении, Марии.

По старому стилю день ангела у Полины, Татьяны, Лукьяна, Григория, Иосифа, Романа, Евгении.

Вас также могут заинтересовать новости: