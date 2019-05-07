Сало, сновидения и гуцульская магия: 5 самых оригинальных музеев Украины (видео)

В украинских музеях есть чем удивить.

Чтобы увидеть что-то странноватое и необычное, не обязательно ехать за границу. Предлагаем познакомиться с 5 самыми оригинальными музеями, которые находятся на территории Украины.

Музей гуцульской магии

Несколько лет назад в Верховине, в Карпатах, открылся музей гуцульской магии. Здесь можно увидеть чудотворные «орудия» мольфаров – карпатских магов. Например, посох, который мирит поссоренных супругов, или нож, чтобы разгонять облака. По словам работников музея, все экспонаты им подарили родственники умерших мольфаров.

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Музей сала

«САЛО» — это первый в мире арт-музей знаменитого украинского продукта, который находится во Львове. В музее можно увидеть огромное человеческое сердце из сала. Также в заведении можно попробовать сало в шоколаде и мороженое из сала. Отдельного внимания заслуживает туалет музея – он оборудован, как самый настоящий космический корабль.

Музей свадьбы

В селе Великие Будища Полтавской области находится единственный в Украине музей свадьбы. В отличие от обычных музеев, здесь можно касаться всех экспонатов и даже примерить их. В музейной печи пекут пироги, а в зале проводят настоящие свадьбы по народным традициям. Самый ценный экспонат музея – свадебное платье 1926 года.

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Музей сновидений

В Киеве находится один из самых необычных музеев Украины, посвященный сновидениям. В оригинальном антураже можно вздремнуть, а потом рассказать свой сон психотерапевту. Специалист расшифрует, какие скрытые страхи вас беспокоят, и поможет с ними справиться.

Музей идей

Видимо, во Львове больше всего причудливых музеев, один из которых – музей идей. Он расположен в здании монастыря 17 века и имеет немало странных экспонатов. Заведение открыто к любым идеям в искусстве – от живописи до театра и музыки.