Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 1 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Наума - одного из 12 малых пророков. В народном календаре - Наумов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 декабря по новому календарю (14 декабря по старому) - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков и покровителя людей, которые занимаются умственным трудом.

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Наум жил в VIII-VII веках до н.э. в Израиле. О нем сохранилось мало информации. Известно, что он входит в число 12 малых пророков - ветхозаветных авторов книг пророчеств. Малыми пророков называют потому, что объем их книг меньше, чем те, которые написаны четырьмя великими пророками - Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.

Основная часть пророчеств Наума рассказывает о гибели главного города ассирийцев - Ниневии, которых Господь покарал за идолопоклонничество, разврат и колдовство. Накануне этого ниневийцы покаялись, услышав о пророчестве еще одного малого пророка Ионы. Но вскоре вернулись к прежнему образу жизни, за что и были наказаны.

Наум предсказал, что будет роковое наводнение. Так и произошло: сначала Ниневию окружили войска мидийского и вавилонского царей и держали в осаде три года. Но потом произошел разлив реки Тигр, вода подмыла стены города, войска ворвались в Ниневию и разрушили ее. Царь Ниневии Сарданапал, понимая, что спастись не удастся, приказал разжечь большой костер - туда бросили царские сокровища, и он сам шагнул в огонь.

Какой церковный праздник 1 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Платона и Романа. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 декабря

По приметам дня можно узнать, какой будет погода зимой:

день суровый выдался - вся зима будет холодной;

в доме появился комар или муха - будет оттепель;

вороны гуляют по земле - к потеплению;

круги вокруг месяца - скоро будет мороз.

В народном календаре 1 декабря - праздник Наумов день, Наум Грамотник. В старину в это время у детей начиналась учеба.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, склоки, сплетни, выступает против жадности, зависти, лени и отчаяния.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует хвастаться успехами в учебе, а также хвалить за успехи - считается, что после таких похвал человеку учеба будет даваться туго. Еще один запрет дня, который дошел и до нашего времени - нельзя есть во время чтения, можно "заесть" ум.

Что можно делать 1 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому пророку Науму - просят помощи в сложных ситуациях, учебе, семейных делах. В старину в этот день шли в храм всей семьей - считалось, что помолившись в день памяти пророка, можно получить благословение на учебу для себя и детей.

Традицией этого дня было дарить подарки учителям, правда, тогда подарки были немного другими, нежели современные - учителю преподносили каравай или вручали что-то еще съедобное. День Наума - хорошее время для начинаний, все, начатое сегодня, будет успешным.

Кто отмечает день ангела 1 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Наум, Порфирий.

По старому стилю день ангела у Николая, Платона, Романа.

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