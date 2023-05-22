Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, приметы и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать в этот день на огороде и главные запреты дня.

Православный праздник сегодня, 22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая

Николай жил в III-IV веках, в Малой Азии. Он был из обеспеченной семьи, имел начальное образование и с юного возраста целые дни проводил в храме. После смерти родителей все свое наследство Николай раздал бедным, а себя решил полностью посвятить служению Богу и борьбе с ересью.

До наших дней дошла история о щедрости и великодушии Николая. Как-то он узнал, что один мужчина был настолько беден, что не может выдать замуж своих трех дочерей и решился зарабатывать на их красоте. Николай тайно ночью закинул в дом мужчины мешок с золотом - и первую дочь выдали замуж с хорошим приданым. Тогда Николай подкинул семье еще один мешок - выдали и вторую дочь. Третий раз глава семейства таки подкараулил Николая и бросился ему в ноги с благодарностями. Говорят, что один из мешков, который Николай подбрасывал в дом к девушкам, попал в чулок, который сушился. Отсюда пошла традиция оставлять подарки от Николая в чулках и носках.

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Также святителя Николая Чудотворца считают покровителем мореплавателей - он несколько раз возвращал к жизни моряков.

Умер святой около 345 года в городе Мира, там же находилась его гробница, а мощи стали оберегом города. В конце VIII века арабское войско собиралось ограбить остров Родос и гробницу Николая, но на море поднялся шторм и потопил почти все суда.

В 1087 году мощи из Миры похитили итальянские купцы - чтобы защитить свой город Бари от нападения мусульман. Мощи святителя Николая поместили в церкви Святого Стефана, а позже в городе построили базилику Святого Николая, где они хранятся и сейчас. Останки мощей из Миры перевезли в Венецию, в церковь святого Николая-покровителя моряков.

Народный праздник 22 мая называется Никола Весенний, Никола Вешний или Никола Летний.

Какой сегодня праздник - народные приметы 22 мая

По приметам этого дня судили о том, какой будет погода в дальнейшем и урожай:

если в этот день дождь - летом не будет засухи и будет хороший урожай;

если холодно 22 мая - тепло наступит только на Троицу;

одуванчики не раскрывались в этот день - пойдет дождь;

лягушки громко поют - к урожаю овса;

рябина зацвела к этому дню - осень будет короткой.

Считалось, что с Николой Весенним приходит настоящее летнее тепло.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 22 мая

На праздник святого Николая есть несколько важных запретов:

в этот день нельзя брать деньги в долг и одалживать - долг не вернут, или будет трудно вернуть одолженное;

нельзя стричь волосы и ногти - можно "отрезать" здоровье.

нельзя выносить мусор после заката - вынесешь достаток из дома.

Также в день святого Николая нельзя ругаться, ссориться и злословить, желать кому-либо зла и отказывать в помощи.

Что сегодня можно делать

В этот день принято пойти в церковь, помолиться святому и освятить воду - считается, что в этот день она обретает целебные свойства. Освященную на Николая воду пьют при болезнях и окропляют ею дом, чтобы очистить его. Если в этот день не было дождя, просили святого, чтобы послал живительную влагу.

Сегодня важно помириться с теми, с кем в ссоре. Этот день благоприятный для свадьбы или предложения руки и сердца - брак будет счастливым.

Наши предки 22 мая сажали картофель и сеяли пшеницу. Сейчас климат немного изменился, поэтому чаще всего до этого дня большинство культур уже посажено. После Николы можно купаться в реках и озерах.

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