Какой церковный праздник отмечают 27 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

27 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицу Феодору. В народе день прозвали Федорин. О его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

27 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь в 2023 году даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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27 мая по новому календарному стилю (9 июня - по старому) - день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

Ферапонт жил в III веке в городе Сардис (Малая Азия). Он был местным епископом, проповедовал христианскую веру и крестил многих язычников-эллинов. Правитель Юлиан, узнав об этом, велел бросить епископа в темницу. Там его оставили без еды и воды, пытаясь таким образом заставить отказаться от веры, но Ферапонт стойко вынес все испытания. Тогда его стали водить в оковах по городам и публично истязать - в назидание другим. Но эффект был обратным: видя мужество епископа, христиане лишь крепчали в вере. Но после очередного избиения Ферапонт умер - по преданию, в тот же миг колья, к которым был привязан епископ, дали ростки и стали деревьями. Их листья стали целебными для тех, кто обращался с искренней молитвой к святому.

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27 мая по новому стилю вспоминают также мученицу Феодору, которая жила в III-IV веках в Александрии. Это были времена правления императора Диоклетиан, который сам был язычником и устраивал гонения на христиан. Феодору, как христианку, привелик нему на суд и потребовали, чтобы она отказалась от веры. Когда Феодора отказалась, то ее спровадили в блудный дом. Честь девушки спас воин Дидим - он защитил ее и отдал ей свою одежду. За это его отправили на казнь - Феодора пошла вместе с ним.

Церковный праздник 27 мая по старому стилю

27 мая по старому календарному стилю вспоминают мученика Исидора.

О чем говорят приметы на 27 мая

В народном календаре 27 мая - праздник Федорин День. Его приметы в основном связаны с погодой:

с утра душно - жди дождя;

росы много с утра - день будет ясный;

утром - к ясному дню;

туман выпал - будет много грибов;

Считается, что какая погода в этот день - такая же будет и осень.

Что нельзя делать 27 мая

Сегодня, как и в любой другой день церковь выступает против сквернословия, обид, жадности, зависти. Особенно нужно следить за своим языком - святая Феодора не терпит сплетен.

По народным приметам пустые разговоры и сплетни могут привести к разладу в семье, так и говорили: "На Федору - не выноси из избы сору". По этой же причине не советуют в этот день убирать в доме, особенно подметать - это считается дурной приметой, к семейным ссорам и неурядицам.

Что можно делать 27 мая

Святому Ферапонту молятся об исцелении духовном и физическом. У святой Феодоры просят поддержки в семейных делах.

Сегодня следует говорить только по делу - это принесет толк и убережет от слухов. Хорошей приметой считается помирить тех, кто ссорится.

В старину в этот день задабривали домового и привлекали в дом достаток и финансы: ставили в укромном месте чашку или тарелку и бросали в нее несколько монет.

27 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт, а также Сидор, Александр, Макар, Максим, Марк, Никита, Тихон.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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