Православный праздник сегодня в народе прозвали Иван Снежный.

12 ноября в новом календаре православной церкви в Украине - день почитания иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). В эту дату есть свои традиции и приметы, а также определенные запреты. Рассказываем, какие и что за праздник сегодня церковный по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому стилю

12 ноября (по старому календарю - 25 ноября) - день памяти иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская).

Киккская икона Божией Матери - она известна также как "Милостивая" - это одна из самых почитаемых святынь Кипра. Название образ получил от горы Киккос, где находится монастырь, а автором иконы считается апостол Лука.

Поначалу образ Богородицы находился в императорском дворце Константинополя, но в конце XI века икона попала на остров и с тех пор хранится в соборном храме Киккского монастыря. На ней изображена Богородица с Младенцем Христом на руках, но сам лик Божией Матери и лик Иисуса скрыты под шитой золотом завесой, которую не открывают. По преданию, этот покров на образ наложили в XVI веке, а тех, кто пытался его снять, постигало наказание. К примеру, в 1771 году иеромонах Иоанн Родосец решил приподнять завесу - и сразу же онемел и оцепенел на несколько часов.

Необычная икона прославилась чудесами еще с древних времен: после молитвы перед образом Богородицы прекращались засухи и нашествия саранчи, бездетные женщины и слепые люди получали исцеление, а моряки находили спасение во время бурь. Один из списков этого чудотворного образа хранится в Украине - в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачево (Закарпатская область).

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще - почитают святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, а также пророка Ахию.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 12 ноября православная церковь чтит память Озерянской иконы Божией Матери, покровительницы Харькова и Слобожанщины - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и в чем помогает чудотворная святыня.

О чем молятся перед чудотворной иконой, что можно делать сегодня

У Божией Матери перед иконой "Милостивая" просят об исцелении от различных болезней - головных болей, паралича, кровотечений, а также избавления от бесплодия. К Пресвятой Богородице обращаются за поддержкой в семейных бедах, за помощью в нуждах, просят дать сил, а также избавить от засухи.

В народе день прозвали Иван Милостивый, или Иван Снежный - в честь святителя Иоанна Милостивого, которого также почитают сегодня. Согласно приметам, 12 ноября часто выпадает снег - отсюда и название дня. Праздник совпадает с окончанием свадеб - после него их уже не играли до Масленицы или Красной горки.

Что нельзя делать сегодня

Церковь в этот день напоминает, что гнев, лень, зависть, жадность недопустимы. Нельзя желать зла, отказывать в помощи, поддаваться отчаянию.

По народным приметам сегодня советуют воздержаться от покупки обуви - говорят, это к неприятностям в личной жизни или к разладу в семье. Также не советуют отправляться в дальние поездки - дорога может обернуться неудачами, и принимать важные решения. День не терпит суеты и грубости.

Приметы на 12 ноября

По народным приметам в день Ивана Снежного, можно узнать, когда придут снегопады и морозы:

синицы с утра пищат - к морозу;

птица садится на подоконник - выпадет снег;

мелкая пороша идет - жди холодов, а если дождь пошел - вся неделя будет теплой.

Самая известная примета этого дня: если на Ивана Снежного выпал снег - зима до Введения с места не сдвинется.

