Какой церковный праздник отмечают 22 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

22 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. Рассказываем о традициях и приметах 22 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

22 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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22 августа по новому церковному календарю (4 сентября по старому) - день памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

Агафоник жил в IV веке, был выходцем из знатного рода и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Христу. Это были времена, когда христиане подвергались страшным гонениям. Агафоник владел искусством риторики и многих язычников убедил принять христианскую веру.

До императора Максимиана, который на то время был правителем, дошли слухи, что в Никомидии язычники массово становятся христианами. Тогда Агафоника было приказано схватить, вместе с ним арестовали его сподвижников - Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана, Зинона и других. После пыток их отправили во Фракию - на суд к императору. Акиндин, Зотик и Феопрепий, а также Севериан были настолько измучены, что не смогли выдержать пути и их убили. Агафоник Никомидийский предстал перед судом, который присудил его к казни.

Мощи великомученика находятся в Константинополе, в церкви, которая была построена в его честь.

Церковный праздник 22 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти апостола Матфия.

О чем говорят приметы на 22 августа

По погоде этого дня судят, какой будет зима:

день сегодня солнечный - осень будет теплой, а такая погода простоит еще 4 недели;

холодно и влажно - к ранней и морозной зиме;

мало грибов, но много орехов - зима будет снежной и с морозами;

паутина летает высоко - к холодной зиме.

В народе 22 августа - праздник Агафон. Считается, что на Агафона проказничает дух леса, поэтому оказаться сегодня в лесу - дурная примета. Мы также рассказывали, какой сегодня праздник в народном календаре, обычаях и запретах этого дня.

Что нельзя делать 22 августа

22 августа церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, зависти и жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня предупреждают, что сегодня опасно идти в лес - можно заблудиться, не советуют начинать новое дело или говорить о своих планах - не сбудутся, а также отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 22 августа

В молитвах к святому Агафонику обращаются с просьбами укрепить веру и дать силы противостоять жизненным обстоятельствам, защитить от зла и неверных помыслов.

Считается, что в день Агафоника нужно сделать как можно больше хороших дел - добро вернется в трехкратном размере.

22 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

По старому стилю именины празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Макар, Матвей, Петр, Ирина, Мария.

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